Ławica idzie na rekord

Celem władz lotniska w Poznaniu było przekroczenie bariery 3 milionów pasażerów w ciągu roku. Obecnie wszystko wskazuje na to, że plan zostanie zrealizowany i to z nadwyżką. Do sierpnia włącznie w 2024 roku na Ławicy odprawiono już niemal 2,5 miliona osób. Jeżeli od września do grudnia lotnisko zrobi dokładnie taki sam wynik, jak przed rokiem, to... będzie bardzo dobrze.

Od września do grudnia 2023 roku poznańskie lotnisko obsłużyło 896 807 osób (dzięki, pasazer.com). Wystarczy powtórzyć ten wynik, a licznik na koniec roku wskaże aż 3 336 711 osób. Plan może zostać zatem zrealizowany z dużym zapasem. Nie zapominajmy też, że z obecną dynamiką wynik ten może być jeszcze wyższy.