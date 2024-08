Spis treści: 01 Poznańska Ławica z rekordem

Poznańska Ławica z rekordem

Port lotniczy im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, czyli popularna Ławica ma powody do dumy. Lipiec okazał się być nie tylko najlepszym miesiącem w tym roku, ale również najlepszym lipcem w historii. W poprzednim miesiącu na poznańskim lotnisku odprawiono aż 462 725 pasażerów, co stanowi niezwykły rekord.

Prawie pół miliona podróżnych to w dużej mierze zasługa tanich linii lotniczych. Najwięcej, bo aż 219 248 pasażerów skorzystało z oferty popularnych low-costów na czele z liniami Ryanair. Równie dużą popularnością cieszyły się połączenia czarterowe. Na wakacje do Turcji, Grecji i nie tylko wybrało się ponad 200 tysięcy osób.

Trzecie miejsce to pasażerowie linii legacy, czyli PLL LOT, Lufthansa, KLM i SAS - osiągnięto wynik 43 tysięcy pasażerów, którzy wybrali się do Warszawy, Monachium, Frankfurtu, Kopenhagi i Amsterdamu.

Rekordowy 2024?

Po takim miesiącu wszystko wskazuje na to, że poznańskie lotnisko może w tym roku pobić swój rekord - i wyśrubować go jednocześnie. Już jakiś czas temu zarząd portu informował o chęci przekroczenia bariery 3 milionów pasażerów w 12 miesięcy. To jak najbardziej jest możliwe.

W tym roku świetny na Ławicy jest praktycznie każdy miesiąc - a lato to idealny okres, aby jeszcze podgonić statystyki. Niedługo koniec sierpnia, czyli najpopularniejszego miesiąca na loty, później wrzesień i październik. W tym czasie czartery również cieszą się popularnością.

Loty z Poznania - gdzie można się udać?

Lotnisko w Poznaniu często jest porównywane przez pasażerów do Wrocławia czy Katowic, gdzie połączeń jest więcej. Nie umniejsza to jednak poznańskiemu portu lotniczemu, bo ten i tak rośnie w siłę, czego dowodem jest rozwijająca się siatka połączeń. Prym wiodą w tym wypadku wspomniane low-costy, głównie w barwach Ryanair.

Dokąd można polecieć z Poznania? Największą popularnością cieszą się loty do Londynu i Mediolanu-Bergamo, ale to nie wszystko. Ważnym składnikiem codziennego rozkładu pozostają kierunki niemieckie (Monachium, Frankfurt), częste loty do Warszawy (LOT), czy kierunki popularne niezależnie od sezonu - dajmy na to Rzym.