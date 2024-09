Spis treści: 01 Loty do Kopenhagi z Krakowa

02 Nowe loty z Krakowa - kiedy i jak często?

03 Jak polecieć do Kopenhagi? Na razie tanie loty

Loty do Kopenhagi z Krakowa

Drugie największe lotnisko w Polsce, czyli port Kraków-Balice czeka powrót znanego przewoźnika. Po wielu latach nieobecności, ze stolicy woj. małopolskiego znowu polecimy na pokładzie linii SAS. To największy przewoźnik krajów skandynawskich, który zaoferuje bezpośrednie loty z Krakowa do Kopenhagi.

Nowe-stare połączenie lotnicze pojawi się już 10 kwietnia 2025 roku - to wtedy do Krakowa przyleci Embraer w barwach SAS, a następnie uda się w podróż powrotną do stolicy Danii.

Nowe loty z Krakowa - kiedy i jak często?

Połączenie linii SAS z Krakowa do Kopenhagi będzie realizowane codziennie. Loty z Krakowa do stolicy Danii będą startować o 10:10 (przylot 11:40). Przyloty z Kopenhagi będą startować o 8:00 a przylot w Krakowie planowany jest na 9:30.

Lotnisko w Kopenhadze to największy hub linii SAS, dlatego jest to kierunek nie tylko biznesowy, ale i przede wszystkim tranzytowy. Pasażerowie lecący z Krakowa będą mogli skorzystać z przesiadki na duńskim lotnisku, korzystając nie tylko z linii SAS, ale również KLM i Air France - bo z tymi przewoźnikami skandynawskie linie są w sojuszu Sky Team, odkąd opuściły Star Alliance (za pasazer.com).

Jak polecieć do Kopenhagi? Na razie tanie loty

Do zainaugurowania lotów z Krakowa do Kopenhagi pozostał jeszcze wiele miesięcy. Nowe połączenie wystartuje w kwietniu 2025 roku, a do tego czasu pasażerowie mogą skorzystać z oferty tanich linii lotniczych.

Obecnie z lotniska Kraków-Balice do stolicy Danii można wybrać się na pokładach Ryanair i Norwegian. W sezonie zimowym loty są realizowane codziennie - na pokładach jednych lub drugich linii.