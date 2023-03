Aby odwiedzić muzeum, które dostarczy nam niezapomnianych wrażeń , wcale nie musimy decydować się na zagraniczne podróże. Okazuje się bowiem, że w naszym kraju regularnie pojawiają się nowe miejsca oferujące fantastyczną rozrywkę za stosunkowo niewielkie pieniądze.

Liczba interesujących obiektów, które z powodzeniem udaje się zwieść nasze zmysły, rośnie u nas z roku na rok, dlatego wybraliśmy siedem najciekawszych, wartych odwiedzenia miejsc.

Krakil Muzeum Iluzji w Krakowie. Możemy stać na rękach pod sufitem

Jedno z najciekawszych muzeów iluzji w Polsce znajdziemy w Krakowie. W zabytkowym dworku Potockich mieści się bowiem Krakil Muzeum Iluzji, w którym wystawimy na próbę nie tylko wzrok, ale i orientację.

Bez problemu staniemy tutaj na rękach pod sufitem. Zobaczymy również trójwymiarowe obrazy. Zarówno te współczesne, jak i nieco starsze dzieła, które oszukiwały zmysły naszych przodków.

Wideo youtube

Godziny otwarcia Krakil Muzeum Iluzji i koszt wstępu prezentują się następująco:

od poniedziałku do piątku obiekt jest czynny od 10:00 do 19:00

w soboty i niedziele muzeum odwiedzać można od 10:00 do 20:00

ceny biletów normalnych wynoszą 50 złotych od osoby

ceny biletów ulgowych do 6. roku życia wynoszą 19 złotych

Farma Iluzji w Trojanowie. Znajduje się tam latający dom

Na wycieczkę z przyjaciółmi lub rodziną warto wybrać się do Trojanowa, gdzie znajduje się Farma Iluzji przepełniona wyjątkowymi atrakcjami dla małych i dużych gości. W tym parku rozrywki po prostu nie można się nudzić.

Goście mogą robić zdjęcia wśród gigantycznych mebli ogrodowych lub odwiedzić wyjątkowy latający dom. W tym miejscu znajduje się również statek piratów i stół, na którym jako potrawę w półmisku znaleźć się może... głowa zainteresowanego turysty. Oczywiście jest to jedynie iluzja, ale widok i tak robi wrażenie.

Instagram Post Rozwiń

W związku z tym, że część atrakcji znajduje się na świeżym powietrzu, odwiedziny na Farmie Iluzji w Trojanowie trzeba jeszcze odłożyć. Nowy sezon zacznie się tam 15 kwietnia 2023 i wówczas park otwarty będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00. Za bilety ulgowe zapłacimy 79 złotych, a wejście normalne to koszt 89 złotych.

DeJa Vu Muzeum w Gdańsku. Czeka na nas roztańczony szkielet

W DeJa Vu Muzeum w Gdańsku nasze zmysły zostaną poddane niejednej próbie. Jest to największe muzeum iluzji na Pomorzu, w którym organizatorzy przygotowali liczne atrakcje wykorzystujące techniki cyfrowe.

Turyści mogą więc spacerować wśród burzowych chmur. Mają również możliwość malowania własną dłonią na ścianach, a nawet zatańczenia wraz z cyfrowym szkieletem. W tym miejscu wykonanie niepowtarzalnych zdjęć nie będzie żadnym problemem.

Instagram Post Rozwiń

Od poniedziałku do piątku DeJa Vu Muzeum otwarte jest w godzinach od 10:00 do 18:00, a w weekendy od 10:00 do 20:00. Ceny kształtują się od 42 złotych (w przypadku standardowych wejściówek) do 49 złotych (dla biletów ulgowych).

Muzeum Iluzji we Wrocławiu. Zachowanie cieni odbiega od normy

Warte uwagi mogą okazać się również odwiedziny w Muzeum Iluzji we Wrocławiu. Goście mogą tam zaktywizować się podczas rozwiązywania licznych zagadek i odwiedzania pomieszczeń, w których nic nie jest takie, jakim mogłoby wydawać się na pierwszy rzut oka...

Wizyta w jednym z pokoi pozwala nam spojrzeć na świat do góry nogami, a w kolejnym zachowanie cieni różnych obiektów znacznie odbiega od normy.

Instagram Post Rozwiń

Muzeum Iluzji we Wrocławiu od poniedziałku do piątku otwarte jest w godzinach 10:00-19:00, a w weekendy miejsce to można odwiedzać od 10:00 do 20:00. Ceny biletów normalnych wynoszą 55 złotych, natomiast ulgowe można zakupić po 43 złote za sztukę.

Magic Mind Museum w Warszawie. Nieskończony tunel i pokój życzeń

Prawdziwą gratką dla miłośników niezwykłych atrakcji będą odwiedziny w Magic Mind Museum w Warszawie. To jedyny w Polsce teatr iluzji, w którym regularnie możemy oglądać interaktywne pokazy magicznych sztuczek,

Przyglądając się wystawie historycznej, zauważymy prawdziwe rekwizyty, używane przez Harry’ego Houdiniego. To jednak dopiero początek przygód, jakie nas tutaj czekają.

Warto zwrócić uwagę na infinity mirror, czyli system luster odbijających siebie nawzajem, które tworzą efekt nieskończonego tunelu. W Magic Mind Musem znajdziemy również Pokój Życzeń, w którym dzięki wykorzystaniu technologii 3D w mgnieniu oka możemy przenieść się do egzotycznej dżungli.

Instagram Post Rozwiń

Grafik tego muzeum iluzji w Polsce jest dość zróżnicowany. W zależności od dni tygodnia możemy je odwiedzić:

w godzinach od 10:00 do 20:00 (we wtorki, środy i czwartki)

w godzinach od 10:00 do 21:00 (w piątki i soboty)

w godzinach od 10:00 do 18:00 (w niedziele)

Za wstęp zapłacimy 45 złotych w przypadku biletów normalnych i 25 za bilety ulgowe.

Muzeum Iluzji i Nauki w Wasilkowie. Można "stworzyć świat" na nowo

Kolejne na naszej liście jest Muzeum Iluzji w Wasilkowie. Odwiedzający tę niewielką miejscowość pod Białymstokiem turyści mogą liczyć na wielkie emocji, związane z oglądaniem eksponatów o charakterze artystycznym, edukacyjnym i multimedialnym.

Jednym z najciekawszych wydaje się być interaktywna mapa świetlna, która pozwala "stworzyć świat" na nowo. Wykorzystując piasek, kształtujemy z niego góry, rzeki i doliny.

Wideo youtube

Obiekt dla zwiedzających otwarty jest w weekendy w godzinach popołudniowych od 12:00 do 18:00. Ceny wynoszą kolejno: 35 zł i 29 zł dla biletów normalnych i ulgowych.

Iluzja Park w Zakopanem. Zobaczymy pokaz piorunów na Giewoncie

Iluzja Park w Zakopanem to muzeum, którego po prostu nie mogło zabraknąć na naszej liście. Będąc w pobliżu Dworca Tatrzańskiego przy Krupówkach, warto poświęcić kilka godzin, aby zatracić się w tym wyjątkowym miejscu, które swym klimatem nawiązuje oczywiście do gór.

Na turystów czekają tutaj liczne iluzje optyczne, m.in. obraz ukazujący cielaka, którego można pociągnąć za ogon czy pokaz piorunów na Giewoncie . Można również zapozować do zdjęć podczas walki z niedźwiedziem lub doświadczyć na własne skórze wiatru halnego, wiejącego z prędkością 156 km/h.

Wideo youtube

To muzeum iluzji dostępne jest dla zwiedzających codziennie w godzinach od 10:00 do 21:00. Za bilet normalny zapłacimy 40 złotych, a ulgowy kosztuje 35 złotych.



