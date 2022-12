Dziwne, nietypowe i fascynujące

Najciekawsze muzea świata nie muszą ograniczać się do statycznych ekspozycji, prezentujących znane nam style sztuki czy innych dziedzin życia. Choć takich jest sporo i można się na nie natknąć w wielu większych miastach, to znaleźć można sporo takich, które wymykają się z tego kanonu.

Najdziwniejsze, a przy tym bardzo fascynujące muzea mogą zahaczać o tematy medyczne, prezentując eksponaty z pogranicza etyki i dobrego smaku — jednocześnie zyskując pełną uwagę odbiorcy, który jest w stanie po raz pierwszy w życiu dostrzec to, czego na co dzień zobaczyć się nie da. Wybierzmy się na krótką przejażdżkę po świecie wybitnie interesujących i nietypowych muzeów.

Muzeum Medycyny w Bangkoku

Chcąc poznać dogłębnie człowieka i jego anatomię, warto wybrać się do muzeum medycyny w Bangkoku, które ulokowane zostało przy szpitalu Siriraj. Przepełnione jest fascynującą, acz budzącą wątpliwości prawdą na temat nas samych. Konkretniej, naszych ciał i tego, co może się z nimi stać.

Pośród wielu szkieletów, czaszek, kości, doszukać się można zniszczonych płuc palacza, schorowanego serca (po zawale, nie zaś nieszczęśliwej miłości), czy całej masy przekrojów ciał oraz sugestywnych zdjęć. Miejsce nie dla ludzi o słabych nerwach i żołądkach, ale na pewno godne uwagi podczas wycieczki do Tajlandii — sam szpital to kawał historii tego miejsca.

Muzeum Złej Sztuki w Dedham

Nie wszyscy z nas znają się na sztuce — i takie osoby mają pełne prawo czuć się nie swojo w miejscach, gdzie eksponaty osiągają statusy genialnych, wyjątkowych czy bezcennych. No bo czy ktokolwiek z nas nie był nigdy w sytuacji, gdy dane dzieło wyceniane było na miliony, a nas kompletnie nie zachwycało?

Poniekąd dla takich osób jest muzeum Złej Sztuki w Stanach Zjednoczonych. Ekspozycja regularnie się zmienia, a jej celem jest pokazywanie prac artystów obiektywnie złych, jednak z jakiegoś powodu zasługujących na miejsce na wystawie. W takim muzeum można śmiało przechadzać się pomiędzy obrazami, jednocześnie twierdząc, że są one beznadziejne — nikt nie uzna nas za bezguście, wszak sama nazwa sugeruje, że prezentowana sztuka do wybitnych nie należy.

Międzynarodowe Muzeum Toalet Sulabh w New Delhi

Myśląc o wyprawie do Indii pierwszym, co przychodzi na myśl, jest z pewnością Taj Mahal. Poza tym jest to świetny kierunek wakacyjny dla smakoszy z uwagi na interesującą kuchnię, jak i fanów odpoczynku na plaży — wtedy warto wybrać się na wyspę Goa. Co jednak, gdy poszukujemy niecodziennych eksponatów?

Wówczas nasz kompas powinien wskazywać na Nowe Delhi, gdzie umieszczone zostało Międzynarodowe Muzeum Toalet. Ekspozycja jest ogromna i została podzielona na 3 kategorie — starożytność, średniowiecze i współczesność. Od pradawnych urządzeń sanitarnych, przez zdobione porcelanowe klozety z Austrii, na wysoce zaawansowanych maszynach z Japonii skończywszy — jest na czym siadać.

Muzeum Tortur w Amsterdamie

Może zabrzmi to dziwnie, ale muzea skupiające uwagę na narzędziach zadających ból i cierpienie nie są tak niespotykane, jak by się to mogło wydawać. W rzeczy samej, na świecie można znaleźć sporo obiektów specjalizujących się w przypominaniu o tego typu praktykach. Całkiem spore znajduje się w Europie, a konkretniej w stolicy Holandii.

Różne rodzaje szpikulców, stoły, na których nie chcielibyśmy się znaleźć, czy zmyślne narzędzia wyciągania prawdziwych informacji oraz karania tych, którzy nie chcieli wyjawić skrywanych sekretów — w Holenderskim muzeum można podziękować światu za zwrot w kierunku, w którym na podejrzanych nie czekają takie metody prowadzenia przesłuchań.

Muzeum Zerwanych Związków w Zagrzebiu

Wcześniej wspomniane zniszczone serce nie musi przyjmować roli medycznego eksponatu — może również symbolizować rozstanie z partnerem, co z kolei znalazło wyraz w chorwackim muzeum. Historia tego miejsca jest ciekawa. Dwójka artystów po zerwaniu stwierdziła w żarcie, że mogliby oni stworzyć muzeum swojego związku. Tak też się stało, a miejsce z czasem przerodziło się w symbol rozstania wielu osób z całego świata.

Znaleźć tam można różnego rodzaju symbole utraconych relacji, przeżytych wspólnie chwil i wspomnień. Miejsce to nie jest raczej ani śmieszne, ani przerażające. Chociaż przy niektórych eksponatach kąciki ust mogą drgnąć — na przykład na widok siekiery użytej do zniszczenia mebli zdradzającego partnera...