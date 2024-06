Spis treści: 01 Każde lotnisko jest inne

Jakość lotniska może wpłynąć na to, jak rozpoczniemy lub zakończymy nasz urlop i podróż. Dobrze zorganizowany port lotniczy pozwoli na sprawne nadanie bagażu, przejście kontroli bezpieczeństwa i umożliwi nam zrelaksowanie się przed odlotem na wygodnym miejscu do siedzenia np. w lotniskowej kawiarni czy barze. Ostatecznie jednak nie zawsze mamy wpływ na to, jakie lotnisko przyjdzie nam odwiedzić podczas podróży.

Lecąc na zorganizowaną wycieczkę (np. z biurem podróży) nie mamy wyboru i zdajemy się na z góry określony port docelowy. Tak jest z reguły choćby w przypadku lotów czarterowych do popularnych miejsc na wakacje. A tak się składa, że w jednym z popularniejszych wakacyjnych krajów znajduje się najgorsze lotnisko w Europie. Wielu Polaków lata tam każdego roku i nie da się ukryć, że akurat ten port ma sporo do nadrobienia.

Serwis Skytrax opublikował swój najnowszy raport na podstawie ocen lotnisk wystawionych przez podróżnych z naszego kontynentu. Ci oceniali poszczególne lotniska w wielu kategoriach, na przykład pod względem czystości, oferty sklepów, cen czy ogólnej organizacji pracy personelu. Wybór tego najgorszego okazał się być zadaniem prostym. Niechlubny tytuł przypadł lotnisku w greckim Heraklionie na Krecie.

Port lotniczy Heraklion został przez pasażerów oceniony jako najgorsze lotnisko na kontynencie z wielu powodów. Wiele osób narzekało np. na toalety, które znajdują się w opłakanym stanie. Czystość pozostawia wiele do życzenia, a powrotów z wakacji nie ułatwiają też inne elementy, jak częste awarie (np. podczas nadawania walizek) czy chaos panujący tam w czasie sezonu wakacyjnego.

A może oceniający nieco przesadzili z surowością swoich not? Niekoniecznie, bo równie złe opinie znaleźć można w ocenach Google. Nie brak tam komentarzy dotyczących problemów portu lotniczego. Po odprawie pasażerowie nie mają co robić - do dyspozycji podróżujących oddano tylko jeden sklep i małe bistro, a stresu przed odlotem dodaje zmienianie bramek niekiedy na ostatnią chwilę. Pojawiają się również głosy mówiące o słabej klimatyzacji, a nawet o wodzie wylewającej się z toalet.

Nie ma sensu oczekiwać, że lotnisko w Heraklionie doczeka się remontu. Ten przeprowadzono w okolicach 2018 roku, jednak nie zmieniono wiele w kwestii działania portu, bo negatywne głosy pasażerów wciąż się pojawiają. Zdają się to potwierdzać również rodzimi turyści, którzy często przylatują z Polski na Kretę. Jest jednak małe światełko w tunelu.

Na Krecie powstaje nowe lotnisko, które ma cechować przede wszystkim nowoczesność i znacznie lepsza lokalizacja. Zakłada się, że zacznie działać już w przyszłym roku.

