Spis treści: 01 Ile trwa lot samolotem?

02 Oto najkrótszy lot świata

03 Najkrótszy lot w Polsce?

Ile trwa lot samolotem?

Nie da się wskazać jednej typowej trasy samolotem ze względu na odległość i czas trwania. Na rynku ofert przewoźników znajdziemy zarówno krótkie połączenia w ramach jednego kraju (np. w Polsce), jak i bardzo długie loty między kontynentami. Weźmy na przykład nasze rodzime podwórko i PLL LOT. Przewoźnik ma w swojej ofercie zarówno krótkie loty (np. z Warszawy do Lublina), jak i znacznie dłuższe trasy, choćby ponad 12-godzinną podróż do Tokio w Japonii.

Podróż do popularnych wśród Polaków destynacji wakacyjnych również może się różnić. Do Grecji dolecimy niekiedy w mniej niż 3 godziny, podczas gdy lot do Egiptu będzie trwał w okolicach nawet 5. Nie ma zatem reguły, a wszystko zależy od odległości i obranej trasy. Mimo wszystko da się jednak wyłonić pewnych rekordzistów. Jednym z nich jest najkrótszy lot świata.

Oto najkrótszy lot świata

Teoretycznie powinienem napisać coś o wygodnym usadowieniu się we fotelu, jednak w tym wypadku nie ma na to czasu. Najkrótsze połączenie lotnicze na świecie trwa rozkładowo 90 sekund, a w optymalnych warunkach nawet 50, czyli mniej niż jedną minutę - gdy akurat wiatr zawieje w dobrą stronę. Mowa o regularnym połączeniu samolotowym między dwiema szkockimi wyspami, czyli o locie między Westray a Papa Westray.

Jak wspomniałem, jest to połączenie regularne. Nie ma zatem mowy o jakiejś jednorazowej wyprawie, czy turystycznym rejsie wykonywanym w danym sezonie. To regularny i komercyjny lot. Połączenia są realizowane na pokładzie samolotu Britten-Norman BN-2 Islander, który pokonuje niespełna 3 kilometry i zabiera na pokład do 8 pasażerów. Dla osób korzystających z najkrótszego lotu jest to jedyna droga przedostania się z jednej wyspy na drugą. Z lotu często korzystają np. pracownicy czy uczniowie, a bilet kosztuje nieco powyżej 7 funtów.

Choć akurat ten lot wpisano do Księgi Rekordów Guinnessa, to sam fakt istnienia krótkich połączeń lotniczych nie jest czymś nowym. Często takie loty funkcjonują w miejscach, gdzie występuje sporo zamieszkanych wysp lub regionów podzielonych np. przez jeziora. Trasa lotnicza, nawet bardzo krótka, bywa często jedynym sposobem na przedostanie się z punktu A do B - nawet jeżeli odległość liczona w kilometrach jest niewielka.

Najkrótszy lot w Polsce?

W naszym kraju za siatkę krajowych połączeń praktycznie w całości odpowiada PLL LOT. Narodowy przewoźnik łączy poszczególne lotniska ze swoim hubem na warszawskim Okęciu. Stąd też w siatce połączeń znaleźć możemy loty między np. Szczecinem a Warszawą, podobnie w przypadku Poznania czy Katowic. A który z nich jest najkrótszy?

Najszybciej trasę samolotem w Polsce pokonamy z Warszawy do Lublina. Połączenie zostało otwarte podczas remontu trasy kolejowej między tymi miastami, jednak ostatecznie zdecydowano się na pozostawienie go w rozkładzie lotów. Według informacji na stronie przewoźnika podróż w jedną stronę trwa 50 minut.

