Już niedługo wakacje, wiele osób zaczyna szukać miejsca na idealny wakacyjny odpoczynek. Choć każdy z nas ma inne potrzeby i oczekiwania, to wspólnym mianownikiem jest chęć powrotu z jak najlepszymi wspomnieniami. Czy to będzie miesiąc na Bali, idealne zdjęcie spod egipskich piramid, wędrówka z psem po górskich szlakach czy spokojny wyjazd rodzinny gdzieś blisko Polski.

Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) opublikowało ranking, według którego najlepszym krajem pod względem podróży i turystyki są Stany Zjednoczone. Ranking ten ustalany jest na podstawie szerokiego zakresu kryteriów, takich jak infrastruktura, zasoby naturalne, zrównoważony rozwój, a także dostępność siły roboczej, czy konkurencyjność cen (w końcu mówimy o instytucji ekonomicznej). Dane gromadzone przez Forum koncentrują się m.in. na działalności hoteli, lotnisk, atrakcji, linii lotniczych i wielu innych.

Europa na czele najlepszych kontynentów

Wśród 10 najlepszych państw wytypowanych przez Światowe Forum Ekonomiczne 6 położonych jest w Europie. Najwyżej (2 miejsce) uplasowała się Hiszpania. Kolejne miejsca zajmują Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy i Szwajcaria.

Natomiast cała lista TOP10 prezentuje się następująco:

Stany Zjednoczone Hiszpania Japonia Francja Australia Niemcy Wielka Brytania Chiny Włochy Szwajcaria

Kraje te czerpią korzyści ze sprzyjającego otoczenia biznesowego i rynków pracy, otwartej polityki turystycznej, przyjęcia zaawansowanych technologii, doskonałej infrastruktury transportowej i turystycznej oraz bogatych atrakcji przyrodniczych, kulturowych i innych niż rekreacyjne. Tak Światowe Forum Ekonomiczne podsumowuje na najlepsze 30 krajów na świecie pod względem turystyki.

Oczywiście i wśród tych najlepszych sytuacja nie jest idealna. WEF wskazuje na utrzymujące się niedobory siły roboczej, słabą przepustowość tras lotniczych oraz inwestycje, które z trudem dotrzymują kroku popytowi.

To wszystko doprowadza do braku równowagi podaży i popytu, co z presją inflacyjną doprowadziło do zmniejszenia konkurencyjności cenowej i zakłóceń w świadczeniu usług - wskazuje WEF.

Czy czołówki rankingów to powód do radości? Niektóre kraje mają problem

Ranking WEF obejmuje całe kraje. Wśród nich są choćby duże powierzchniowo Chiny, czy USA, które mają liczne atrakcje rozsiane po całym kraju, a więc nie kumulują ruchu turystycznego w jednym miejscu. Gorzej jest w przypadku stosunkowo małych, ale niezwykle popularnych państw Europejskich.



W Hiszpanii, która zajęła drugie miejsce, Barcelona w ubiegłym roku podjęła decyzję o zamknięciu północnego portu dla ruchu wycieczkowego, aby nieco uwolnić od natłoku centrum miasta. Włoska Wenecja z kolei w zeszłym miesiącu zaczęła pobierać "podatek turystyczny", zaś w Bolzano ograniczono liczbę hoteli - nowy może się otworzyć wyłącznie wtedy, gdy inny zostanie zamknięty.

Polska też znalazła się wśród najlepszych państw

Światowe Forum Ekonomiczne ogłaszając ranking, zwraca uwagę na 30 państw z najlepszymi wynikami. Pełny raport zawiera 119 krajów. Polska zajęła 27 miejsce. Choć może się wydawać, że to sama końcówka, to w dalszym ciągu jesteśmy w tych TOP30. Za nami są takie turystyczne hity jak Turcja, czy Cypr.

Nasz kraj oceniono najwyżej (punktacja pow. 5 pkt na 7 pkt możliwych) za bezpieczeństwo, zdrowie i higienę, gotowość ICT (m.in. przygotowanie do infrastruktury IT i powiązanych ludzi na nieprzewidziane zdarzenia w biznesie) oraz konkurencyjność cenową.

Choć Polska pnie się w rankingu, to zagłębiając się w temat, wypływa na powierzchnię pewien mankament, który chyba powinien uwierać niczym ziarnko grochu bajkową księżniczkę przez dwadzieścia materacy i dwadzieścia kołder. O co chodzi? O zasoby naturalne i zasoby kulturowe. Pod tym względem uzyskaliśmy bardzo słabe wyniki.



Z rankingu wynika jasno, możemy mieć bajeczną infrastrukturę, idealne połączenia, przygotowanych do obsługi turystów i najlepsze hotele. Ale to właśnie państwa charakteryzujące się wysokimi wartościami m.in. tych dwóch wskaźników są w czołówce rankingu i przyciągają turystów jak magnes. Warto więc podkreślać polską kulturę, architekturę, zabytki, a także chronić i promować naszą piękną przyrodę.

