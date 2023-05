Gdzie jest największe lotnisko Europy?

W Europie nie mamy co narzekać na liczbę lotnisk. Te znajdują się nie tylko w największych miastach, lecz również w mniejszych miejscowościach czy regionach turystycznych. Bogata jest również siatka połączeń, dzięki czemu z Polski możemy dolecieć do wielu europejskich stolic i nie tylko.

Skoro lotnisk jest wiele i są one zróżnicowane, to z pewnością niektóre są bardzo duże i okazałe. Przykładów takich portów lotniczych jest co najmniej kilka - wiemy, że duże lotnisko jest we Frankfurcie nad Menem, Paryżu czy Londynie. A które lotnisko w Europie jest największe? Odpowiedź może być tylko jedna.

Największe lotnisko w Europie to zacny tytuł, który od kilku lat należy do portu lotniczego w Stambule. Lotnisko w największym mieście Turcji położone jest około 30 kilometrów od samego miasta po europejskiej stronie tego kraju. Jest doprawdy okazałe.

Lotnisko w Stambule - największe w Europie

Port lotniczy w Stambule (İstanbul Yeni Havalimanı) zostało wybudowane w 2018 roku jako główne lotnisko Turcji. To właśnie w tamtym roku postanowiono przenieść wszystkie regularne połączenia z lotniska Stambuł-Atatürk do nowo powstałej inwestycji. Ta bardzo szybko wskoczyła na najwyższe miejsca w rankingach.

Lotnisko w Stambule - podstawowe informacje:

Data otwarcia: 29 października 2018 roku

29 października 2018 roku Kod IATA: IST

IST Kod ICAO: LTFM

LTFM Typ: lotnisko cywilne

lotnisko cywilne Powierzchnia: 76,5 mln metrów kwadratowych

Zdjęcie Położenie lotniska w Stambule. / Google Maps / materiał zewnętrzny

Lotnisko w Stambule nie bez powodu nosi miano największego lotniska w Europie. Według danych za 2022 roku w największym porcie lotniczym Turcji odprawiono ponad 64 miliony pasażerów. To gigantyczna liczba biorąc pod uwagę fakt, jakie spadki zanotowały porty lotnicze na świecie na skutek pandemii COVID-19.

Tureckie lotnisko jest również jednym z niewielu, któremu udało się zanotować tak widoczny wzrost w odradzającej się post-pandemicznej rzeczywistości. To w głównej mierze przyczyniło się do zdetronizowania londyńskiego Heathrow (LHR). Względem 2021 roku, lotnisko w Stambule zanotowało przyrost liczby pasażerów o ponad 70%.

Co ciekawe, port lotniczy w Stambule został również doceniony przez pasażerów. W corocznych zestawieniach najlepszych lotnisk świata, tureckie lotnisko zostało wymienione w kategorii najprzyjemniejszych - głównie z uwagi na bogatą ofertę handlową, gastronomiczną i rozrywkową.

Zdjęcie Lotnisko w Stambule - charakterystyczna wieża kontroli lotów w kształcie tulipana. / OZAN KOSE/AFP/East News / East News

Lotnisko w Stambule - konstrukcja

Obecnie lotnisko w Stambule oferuje dwa terminale dla połączeń krajowych i międzynarodowych oraz 5 pasów startowych znajdujących się w eksploatacji.

Pasy startowe 17/50 - 4100 metrów długości

Pasy startowe 16/34 - 3750 metrów długości

Pas startowy 18/36 - 3060 metrów długości

Do dyspozycji pasażerów oddano 5 hal (oznaczonych kolejno literami A, B, D, E oraz F) do lotów międzynarodowych oraz G do lotów krajowych. Łącznie na lotnisku znajdują się 143 pomosty.

Docelowo lotnisko ma być w stanie obsługiwać 200 milionów pasażerów rocznie, co stanowiłoby absolutny rekord biorąc pod uwagę obecne liczby pasażerów na lotniskach na całym świecie. Na ten moment lotnisko w Stambule może poszczycić się ponad 300 kierunkami oferowanymi przez 86 linii lotniczych z całego świata - w tym również te budżetowe, jak Wizzair.

Największe w Europie, ale czy na świecie?

Choć lotnisko w Stambule jest największe w Europie, to nie znajduje się na pierwszym miejscu na całej Ziemi. Rankingi nie pozostawiają złudzeń - biorąc pod uwagę liczbę pasażerów za 2022 rok, największe lotniska świata znajdują się głównie w USA oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Zgodnie z rankingiem opublikowanym przez visualcapitalist.com, port lotniczy w Stambule zajął 7. miejsce w zestawieniu największych lotnisk na świecie. Pierwsze lokaty prezentowały się następująco:

Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL) Dallas Fort Worth International Airport (DFW) Denver International Airport (DEN) Chicago O'Hare International Airport (ORD) Dubai International Airport (DXB) Los Angeles International Airport (LAX) Istanbul Airport (IST) Heathrow w Londynie (LHR)

O ile do lotnisk w Dubaju czy Chicago turecki port tracił relatywnie niewiele, tak pomiędzy nim a lotniskiem w Atlancie jest gigantyczna przepaść. Największe lotnisko na świecie z USA odprawiło w 2022 roku ponad 93 miliony pasażerów.