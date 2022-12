Nie tylko Neom. Oxagon będzie przemysłową częścią megamiasta w Arabii Saudyjskiej

Oxagon to jeden z regionów megamiasta Neom, który ma pełnić przede wszystkim dwie funkcje: przemysłową i portową.

Obszar zaprojektowany został nad Morzem Czerwonym w pobliżu Kanału Sueskiego, w celu wykorzystania żeglugi do rozwoju gospodarczego regionu i państwa. Pełnić ma rolę portu i węzła logistycznego dla całego projektu Neom - megamiasta powstającego w ramach planu Vision 2030 Arabii Saudyjskiej.

Jego celem jest dywersyfikacja gospodarki i kolejny krok w celu uniezależnienia się od ropy naftowej.

Wygląd i funkcje Oxagonu

Jak wskazuje sama nazwa, obszar całość będzie miała charakterystyczny kształt ośmiokąta foremnego z częścią zabudowy na lądzie oraz większą - umieszczoną na Morzu Czerwonym. Oddzielone będą od siebie kanałem żeglugowym. Jak przyznają twórcy, obszar na wodzie będzie "największą pływającą konstrukcją świata".

Pływająca część Oxagonu będzie w rzeczywistości serią małych wysepek oddzielonych od siebie kanałami. Oprócz obiektów związanych z przemysłem znajdą się tam również terminal wycieczkowy czy centrum badań oceanicznych

Zdjęcie Tak będą wyglądał Oxagon, przemysłowo-portowy region megamiasta Neom / NEOM / materiały prasowe

— Oxagon będzie katalizatorem wzrostu gospodarczego i różnorodności w NEOM i Królestwie, dalej spełniając nasze ambicje w ramach Wizji 2030. Oxagon przyczyni się do ponownego zdefiniowania światowego podejścia do rozwoju przemysłu w przyszłości, chroniąc środowisko, jednocześnie tworząc miejsca pracy i wzrost dla NEOM. Przyczyni się do regionalnego handlu Arabii Saudyjskiej i wesprze tworzenie nowego centralnego punktu dla światowych przepływów handlowych. To nowe miasto, zbudowane wokół nowych, innowacyjnych gałęzi przemysłu, rozpoczęło swój rozwój i oczekujemy szybkiego rozwoju miasta — opisuje w komunikacie prasowym Mohammed bin Salman, następca tronu i przewodniczący rady dyrektorów firmy NEOM.

Nowe plany wskazują również na serię obiektów położonych w pobliżu ośmiokąta, a służyć mają jego obsłudze. Będzie tam zlokalizowana m.in. elektrownia wodorowa, centrum danych czy zakład odsalania wody.

Zdjęcie Oxagon zaprojektowany został na wybrzeżu w celu wykorzystania żeglugi przez Kanał Sueski / NEOM / materiały prasowe

Mimo przedstawiania całego projektu jako przyszłościowego i prośrodowiskowego, na światło zaczynają wypływać kontrowersyjne informacje, związane m.in. z łamaniem praw człowieka.

Region, miasto czy megamiasto?

Rozmawiając o Neom warto poruszyć jeszcze kwestię nazewnictwa. Informacje prasowe prosto z Arabii Saudyjskiej podają nieco sprzeczne nazwy. Czasem jest mowa o megamieście Neom składającym się z regionów, innym razem o miastach Oxagon czy Trojena. Jak podaje PAN, megamiasta to jedna z charakterystycznych form przestrzennej organizacji społeczeństw XXI w. i odnosi się do wielkiego ośrodka miejskiego, mierzonego liczbą mieszkańców. W takim rozumieniu Neom można potraktować jako futurystyczne megamiasto składające się z regionów czy dzielnic o różnych funkcjach jak mieszkalna The Line, przemysłowo-portowa Oxagon, czy turystyczno-rekreacyjna Trojena.

Jeśli potraktujemy wyżej wymienione dzielnice jako miasta, Neom może być rozumiany jako pewien region. Jednak miasta wciąż ewoluują, a arabska inwestycja jest pierwszą tego typu na świecie. Co więcej, cyfryzacja coraz bardziej zaciera granice między miastami. Być może geografowie miast i urbaniści na nowo będą musieli zastanowić się nad zdefiniowaniem miast i megamiast. Wydaje się, że Arabia Saudyjska chce rozwinąć koncepcję megamiasta, na które składać się będą mniejsze miasta/regiony o konkretnych funkcjach.

