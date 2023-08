Spis treści: 01 Można już spać na lotnisku w Warszawie

Można już spać na lotnisku w Warszawie

Pasażerowie czekający na przesiadkę lub opóźniony lot mogą odetchnąć z ulgą - albo nawet uciąć sobie drzemkę. Na warszawskim lotnisku Chopina otwarto kapsuły do spania. Przebywający na lotnisku mogą skorzystać z nich za opłatą, przespać się i odpocząć przed nadciągającą podróżą. Pierwsze informacje o powstawaniu takiej instalacji pojawiły się miesiąc temu, a dziś specyficzny hotel jest już otwarty.

Choć akurat słowo hotel niekoniecznie jest tutaj na miejscu, wszak nie ma mowy o nowym budynku czy rozbudowanej recepcji i tym podobnych. Kapsuły do spania na lotnisku Chopina znajdują się w strefie Non-Schengen przy bramkach autobusowych 2N/3N. Będą otwarte codziennie od 19 do 7 rano, ale zgodnie z informacją prasową lotniska, w planach jest dłuższy czas otwarcia. Może nawet przez całą dobę?

Kapsuły do spania na lotnisku Chopina otwarte, ale drogie

Umożliwienie pasażerom noclegu lub drzemki wynika z chęci ułatwienia podróży osobom czekającym na lot za kilka, lub więcej godzin. Oferta jest skierowania głównie dla tych, którzy korzystają z połączeń tranzytowych i np. nie mogą w czasie oczekiwania opuścić lotniska. To duże ułatwienie i wygoda - możliwość faktycznego przespania się w kapsule na lotnisku jawi się jako lepsze rozwiązanie, niż przesiadywanie na niekoniecznie wygodnych ławkach.

Dużo robimy w celu zrobienia większego komfortu na Lotnisku Chopina. Dziś przyjechały kapsuły do takiego hotelu kapsułowego, czyli będzie można się przespać. Stanisław Wojtera, prezes Polskich Portów Lotniczych SA

Problemem może być jednak cena. Koszt 1 godziny w kapsule na lotnisku Chopina to 60 złotych. Taniej wychodzi w przypadku dwóch godzin noclegu, bo 110 zł. Za każdą kolejną godzinę zapłacimy już 40 zł. Obecnie do użytku przez pasażerów oddano 4 kapsuły do spania i 2 fotele do masażu. Skorzystacie z tego udogodnienia podczas pobytu na lotnisku?

Komfort, ale za jaką cenę

Trzeba przyznać, że takie kapsuły to duża wygoda. Nie zmienia to jednak faktu, że ceny są zwyczajnie wysokie, bo w przypadku jednej godziny każda minuta wyniesie nas aż złotówkę. Z drugiej strony, obecnie kapsuł jest zaledwie kilka. Może faktycznie skierowane są one dla ponadprzeciętnie majętnych pasażerów i ci będą zadowoleni zarówno z jakości wypoczynku, jak i nie zwrócą uwagi na koszta.

Dobra informacja jest taka, że to nie jedyny sposób na wypoczynek przed przesiadką. Zaraz obok kapsuł znaleźć można darmową strefę relaksu z krzesłami, ławkami i fotelami. Naładujemy tam telefon i spędzimy czas w niezłych warunkach. Nie zabrakło nawet profilowanych leżanek, choć biorąc pod uwagę rosnącą popularność lotniska, te będą z reguły zajęte.