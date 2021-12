Jeśli masz zamiar wyruszyć do tajlandzkiej prowincji Khanom i odwiedzić kawiarnię o jakże zachęcającej nazwie "Sweet fishs cafe" przygotuj się na lekki szok - chociaż "lekki" to w tym przypadku zbyt mało powiedziane.

Podłoga lokalu wypełniona jest kilkunastocentymetrową warstwą wody, w której "najzwyczajniej w świecie" pływają przeróżne gatunki ryb. Jeśli chcesz napić się ulubionego napoju w dobrym towarzystwie, a jesteś osobą stosunkowo samotną, to świetnie się składa, gdyż mamy dla ciebie około tysiąca zwierząt wodnych chcących ci potowarzyszyć - mógłby zachęcająco powiedzieć właściciel obiektu.

Co ciekawe, nie jest to pierwsze tego typu miejsce na świecie, a na podobne pomysły wpadali już przedsiębiorcy z Wietnamu czy Indonezji. Idea spodobała się pewnemu Tajlandczykowi, które postanowił urzeczywistnić ją u siebie w kraju z nieco większym rozmachem niż jego poprzednicy.

Kawiarnia okazała się dużym sukcesem, jednak nie obeszło się bez kontrowersji. Wiele osób zarzuca właścicielowi zarabianie na krzywdzie zwierząt. Trzeba przyznać, że w takiej sytuacji istnieje spore ryzyko zranienia ryb czy ich niepotrzebnego stresowania.

Aby utrzymać osobliwy zbiornik w czystości stosuje się specjalny system filtracji, na który składają się cztery duże pompy działające przez całą dobę. Dodatkowo pracownicy codziennie zmieniają wodę, by zachować zadowalający poziom czystości.

Przed skorzystaniem z lokalu każdy klient zobowiązany jest do umycia oraz zdezynfekowania swoich stóp. Obowiązuje także ścisły zakaz dotykania ryb i ich dokarmiania. Choć niektóre z wodnych stworzeń mogą same zechcieć do nas przypłynąć, gdyż są wśród nich gatunki specjalizujące się w zjadaniu martwego naskórka.

Jedyną niedogodnością dla odwiedzających może niezbyt wysoka temperatura wody, która może być dla niektórych lekkim problemem. Jednak nawet mimo tego klienci cenią sobie lokal i czują się w nim jak ryba w wodzie.