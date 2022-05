Wydmy w Słowińskim Parku Narodowym, tak chętnie odwiedzane przez turystów powstały w wyniku wycinania lasu przez człowieka. Tak odsłonięty został piasek, a wiatr uruchomił proces jego przemieszczania, który obserwujemy po dziś dzień. Wydmy poruszają się od 5 do 10 m/rok, zasypując drzewa. Pod piaskiem znajdziemy też stare domy, a niektóre wydmy wkraczają do jeziora Łebsko. Ich wędrówka nie jest jednakowa w ciągu roku. Największe znaczenie mają silne, sztormowe wiatry, podczas których ziarenka piasku szybko się przemieszczają.

Czy wydmy mogą śpiewać?

Charakterystyczne dla wydm, przede wszystkim w klimacie gorącym suchym, jest ich "śpiewanie". Odgłos ten powstaje, gdy poruszające się ziarenka piasku trą o podłoże. A skoro piasku jest dużo, to i odgłos potrafi być donośny. Wydmy na Wybrzeżu Słowińskim funkcjonując w warunkach klimatu charakteryzującego się większą wilgotnością są co prawda porośnięte roślinnością wydmową, m. in. wydmuchrzycą piaskową, ale przy silnym wietrze może uda się usłyszeć ich śpiew.

Mimo, że większość wydm objęta jest ochroną ścisłą w ramach Słowińskiego Parku Narodowego i zwiedzanie nie jest możliwe, to ścieżki udostępnione dla turystów w zupełności wystarczają, żeby zachwycić się tym miejscem. Najbardziej znana i zarazem jedna z najwyższych, udostępniona dla turystów wydma Łącka przyciąga tłumy, które mogą zobaczyć w Polsce krajobraz pustynny. Jej wysokość jest zmienna, ale oscyluje wokół 30 m n.p.m. Zobaczyć można też znajdującą się bardziej na zachód wydmę Czołpińską o wysokości (również zmiennej) 56 m, n.p.m., w pobliżu której wybudowana jest latarnia morska o wysokości 25 m. Warto wejść na nią i z góry popatrzeć na cały krajobraz nadmorski, w tym wydmy i jezioro.

Zdjęcie Słowiński Park Narodowy jest popularnym kierunkiem turystycznym / Dariusz Zarod / East News

Jak się dostać na wydmy?

Choć w pobliże można dostać się samochodem, znacznie ciekawszy będzie spacer z Łeby plażą lub lasem, szlakiem biegnącym wzdłuż drogi. Idąc plażą możemy zobaczyć piękny, ale bardzo wrażliwy krajobraz wybrzeża. W drodze powrotnej można odwiedzić Muzeum Wyrzutni Rakiet w Niemieckim Poligonie Doświadczalnym i dalej szlakiem czerwonym wzdłuż drogi wrócić do Łeby.

Dla osób, które chcą zobaczyć cały krajobraz wydmowy z wysokości warto odwiedzić latarnię Czołpino, która wznosi się na wysokość 25 m.