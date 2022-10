Nikt nie chce siedzieć na środkowym miejscu. Linie lotnicze urządzają loterię z nagrodami

Miejsce przy oknie pozwala podziwiać widoki w czasie podróży i uniknąć przeciskających się do toalety pasażerów, to przy przejściu umożliwia łatwy dostęp do bagażu podręcznego i wyjścia, a środkowe... raczej nie ma żadnych zalet, nic więc dziwnego, że jest niechętnie wybierane przez pasażerów. Jak bardzo go nie lubimy? Z ankiety przeprowadzonej na klientach linii lotniczych Virgin Australia wynika, że tylko 0,6 proc. z 7500 osób głosowało na środkowe miejsce jako preferowane (lub wybrało je przez pomyłkę).

Linie lotnicze "odczarowują" środkowe miejsce

Linie lotnicze Virgin Australia postanowiły coś z tym zrobić, a mówiąc precyzyjniej zorganizować loterię o wiele mówiącej nazwie Middle Seat Lottery. Ta zachęcić ma pasażerów do dobrowolnego rezerwowania środkowego miejsca, a wszystko za sprawą nagród o łącznej wartości 145 tys. dolarów - co warto jednak zaznaczyć, uprawnione do udziału są wszystkie osoby zajmujące środkowe miejsce, nawet jeśli zostało im ono przydzielone.

Virgin Australia to linia lotnicza, która robi wszystko inaczej, świetnie się bawimy, wymyślając ekscytujące innowacje, które sprawią, że każda część podróży będzie przyjemniejsza. Teraz dajemy naszym lojalnym gościom możliwość wygrania nagrody z puli o wartości ponad 145 tys. dolarów (230 tys. dolarów australijskich) za siedzenie na środkowym miejscu czytamy w komunikacie prasowym.

Reklama

O jakich nagrodach mowa? Takich, o które zdecydowanie warto walczyć do końca akcji promocyjnej, czyli 23 kwietnia 2023 roku (co tydzień wylosowana zostanie jedna osoba).

Cały dzień tzw. pub crawl, czyli maratonu po pubach i poznawania kolejnych miejsc, tyle że zwycięzca będzie do nich latać helikopterem, weekend w Cairns obejmujący przeloty, zakwaterowanie i skok na bungee, loty i bilety na Wielki Finał Australijskiej Ligi Futbolowej wraz z ekskluzywnym lunchem przed meczem i after party, a także członkostwo "Premium" na rok, które daje liczne przywileje podczas latania.



Co ciekawe, nie jest to pierwsza próba rozwiązania "problemu" środkowego miejsca, bo już w 2017 roku słyszeliśmy o pomyśle jego przeprojektowania w taki sposób, by było bardziej komfortowe od pozostałych - mowa o projekcie biura Molon Labe Designs i linii lotniczych z Denver, który zakładał obniżenie, cofnięcie i powiększenie środkowego miejsca, co miało znacznie poprawić komfort podczas latania. Co więcej, podobne rozwiązania próbowały też wdrażać inne linie lotnicze, ale mówiąc szczerze nigdy nie udało się nam jeszcze na takie trafić.