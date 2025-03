Nowa wieża widokowa na Podkarpaciu zachwyca. Piękne widoki to nie wszystko!

Krzywcza na Pogórzu Dynowskim może stać się ciekawym punktem na szlaku, np. podczas planowania podróży w Bieszczady. Nowa wieża widokowa, która tam powstawała, to bowiem kolejne miejsce na Podkarpaciu, które nie tylko oferuje piękne widoki, ale i daje okazję do zatrzymania się na dłużej, by lepiej poznać fascynujące historie i legendy związane z okolicą.