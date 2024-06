Spis treści: 01 Korean Air w Polsce

02 Kiedy nowe loty?

03 Loty z Polski do Korei Południowej

Korean Air w Polsce

Linie lotnicze Korean Air otrzymały zezwolenie na wykonywanie połączeń z naszego kraju. Chociaż na razie nie doszło do oficjalnego ogłoszenia żadnej trasy, to taki ruch sugeruje nam, że przewoźnik wkrótce dołączy do swojej oferty jakiś lot z naszego kraju.

Według informacji podanych przez The Chosun Daily koreański przewoźnik ma zgodę na wykonywanie 4 połączeń tygodniowo. Zgodnie ze stanowiskiem linii, te zainteresowane są zainaugurowaniem połączenia między Seulem a Warszawą (Okęcie). Byłaby to trasa konkurencyjna dla LOT-u, który również ma w swojej ofercie takie połączenie.

Kiedy nowe loty?

Możliwe, że ogłoszenie nowej trasy nastąpi już niedługo. Jak przypomina pasazer.com, przepisy są w tym wypadku jasne - przewoźnik ma 1 rok na rozpoczęcie oferowania lotów od momentu otrzymania pozwolenia. Warunkiem utrzymania koncesji jest oferowanie trasy nieprzerwanie przez minimum 20 tygodni.

Dla pasażerów to dobra informacja, bo Korean Air może poszczycić się świadczeniem usług wysokiej jakości. Przewoźnik regularnie jest nagradzany statusem 5 gwiazdek przez portal Skytrax m.in. za jakość obsługi, komfort, czystość i nie tylko.

Jaką flotę posiada przewoźnik? W tym wypadku mamy do czynienia z mieszanką maszyn Airbusa i Boeinga. Obecnie w barwach Korean Air latają m.in.:

Boeing 747-8I

Boeing 747-400

Airbus A380-800

Boeing 777

...i sporo innych. Łącznie linie lotnicze posiadają 158 samolotów i oferują ponad 120 tras.

Loty z Polski do Korei Południowej

Korea Południowa jest obecna na mapie połączeń z Polski już od jakiegoś czasu. Kraj z dalekiej Azji nie jest nam pod tym względem obcy, bo swoje loty oferuje w tym kierunku rodzimy PLL LOT. Co ciekawe, nie tylko z Warszawy. O ile do Seulu możemy dostać się z lotniska im. Fryderyka Chopina, to połączenia dostępne są również z Wrocławia.

Loty z Wrocławia do Seulu zostały uruchomione jakiś czas temu i wywołały pozytywne zamieszanie wokół rodzimego przewoźnika. Taka trasa jak najbardziej ma sens. Poza walorami turystycznymi oddziałuje również biznesowo. W stolicy woj. dolnośląskiego działa sporo biznesów z koreańskim kapitałem, mieszka również wiele osób z tego kraju.

