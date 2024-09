Sezon zimowy na lotniskach

Już za miesiąc, czyli pod koniec października przewoźnicy lotniczy rozpoczną zimowy rozkład lotów. Wiele ogłoszeń dotyczących tras już za nami, dlatego pora na wejście w życie nowych połączeń, które zapowiadano w ostatnich miesiącach. Dzisiaj rzucimy okiem na nowe propozycje od największego polskiego przewoźnika, czyli Polskich Linii Lotniczych LOT.

A tak się składa, że rodzime linie lotnicze dodadzą do swojej siatki połączeń kilka ciekawych destynacji. Nowe loty z Polski zabiorą nas do kilku europejskich lotnisk, czeka nas także powrót ciekawych tras z przeszłości czy zwiększenie rotacji w popularnych kierunkach. Dokąd polecimy na pokładach samolotów w biało-niebieskim malowaniu?

PLL LOT i loty z Polski - nowości

Na ten moment nie ma mowy o żadnych niespodziankach - wszystkie nowe trasy z Polski na pokładach PLL LOT zostały zapowiedziane już wcześniej. W najbliższych tygodniach wystartują połączenia z Warszawy do następujących miejsc:

Lyon - od 30 września

- od 30 września Larnaka - 29 października

- 29 października Teneryfa - 27 listopada

- 27 listopada Innsbruck - 1 grudnia

- 1 grudnia Lizbona - 3 lutego

To kierunki, które wejdą do siatki połączeń - pojawią się po raz pierwszy, lub wrócą po dłuższej przerwie. Nie jest to jednak koniec zmian w rozkładzie, bo mamy też do czynienia ze zwiększeniem częstotliwości na niektórych trasach. W związku z tym linie lotnicze zdecydowały się na przedłużenie rotacji na czas jesieni i zimy do Nicei, Sarajewa, Wenecji i Dubrownika.

Dzięki coraz większej liczbie samolotów dołączających do naszej floty, tegoroczna zima otwiera naszym pasażerom wiele ciekawych możliwości. Część z nich w najbliższym sezonie pojawi się w siatce PLL LOT po raz pierwszy. Wydłużymy też dostępność kierunków oferowanych dotąd głównie latem, proponując naszym pasażerom odkrywanie ich uroków również poza wysokim sezonem. Zapraszamy Państwa do podróżowania na naszych gościnnych pokładach. Robert Ludera, dyrektor Biura Siatki Połączeń PLL LOT (za pasazer.com)

Więcej samolotów i więcej lotów

Wiele ogłoszeń PLL LOT, które miały miejsce latem, mogło zostać zrealizowanych głównie dzięki zwiększaniu zdolności operacyjnych przewoźnika. To odbyło się za sprawą dostarczenia nowych samolotów, które zasiliły rodzimą flotę. Główne nowości ostatnich miesięcy to nowe Embraery, które przyleciały do Polski z Brazylii. Nadal nie jest to jednak oczekiwany poziom wzrostu, głównie za sprawą problemów Boeinga.

Polski przewoźnik próbuje różnych metod, a wśród nich wymienić można choćby leasing znanych maszyn, jak na przykład Boeinga 777-200, który będzie zabierał pasażerów z Warszawy do Nowego Jorku.