22 grudnia firma Sun Group ofcjalnie zainaugurowała Most Pocałunku w Wietnamie. Dzięki temu Wietnamczycy chcą stworzyć nowy symbol krajowej turystyki, dzięki któremu przyciągną nowych gości. Sun Group to jeden z największych deweloperów w Wietnamie, działający w obszarze ośrodków wypoczynkowych, parków rozrywki i luksusowych nieruchomości.

Niezwykła konstrukcja została zaprojektowana przez włoskiego architekta Marco Casamontiego. Spójrzcie na zdjęcie dwóch osób trzymających się za ręce (przybijających piątkę?), a następnie połączcie to z włoską sztuką. Przychodzi wam do głowy, co mogło być inspiracją? To fresk "Stworzenie Adama" Michała Anioła, który znajduje się w Kaplicy Sykstyńskiej.

Most składa się z dwóch ramion, północnego i południowego, o łącznej długości 800 metrów, które tworzą całość. Podobnie jak wskazujące palce na fresku, obie połówki mostu nie do końca się stykają. Oddziela je 30-centymetrowa przerwa. W sam raz na przytulenie, uścisk dłoni lub pocałunek. Wietnamska nazwa mostu "Cau Hon" oznacza również "oświadczyny małżeńskie", idealna dla wszystkich odwiedzających, którzy chcą zadać to pytanie.

Odległość ta jest tak skrupulatnie obliczana, aby 1 stycznia każdego roku słońce znajdowało się pośrodku obu końcówek mostu, czyniąc to miejsce jednym z "najpiękniejszych miejsc do oglądania zachodów słońca na świecie". Pisze Sun Group w mediach społecznościowych

Jak widać na zdjęciach, obok dwóch niemal stykających się skrzydeł jest też trasa, którą można swobodnie przejść lub ustawić się z aparatem, by zrobić komuś zdjęcie.



Gdzie znajduje się nowy most?

Most Pocałunku wybudowany został w mieście Hoang Hon, na słynącej z pięknych plaż wyspie Phú Quốc. Wyspa położona niedaleko południowo-zachodniego wybrzeża Wietnamu przy granicy z Kambodżą. Miejsce zostało wybrane nieprzypadkowo, jest coraz bardziej popularne wśród turystów. Mogą skorzystać z kurortów i pięciogwiazdkowych hoteli. Od 2014 roku zagraniczni turyści mogą odwiedzać wyspę bez wizy na 30 dni. Przylot jest możliwy dzięki Międzynarodowemu portowi lotniczemu Phú Quốc.

Czy projekt zostanie znaną atrakcją?

To już druga tego typu inwestycja Sun Group w Wietnamie. Pierwszą był "Złoty Most" dla pieszych w środkowej części kraju. Zaprojektowano go w celu połączenia stacji kolejki linowej z ogrodami, unikając stromego wzniesienia, a także zapewnienia niepowtarzalnego widoku. Jednak to, z czego jest najbardziej znany, to dwie gigantyczne ręce wykonane z włókna szklanego i metalowego szkieletu tak, aby wyglądały jak kamienne dłonie podtrzymujące konstrukcję.