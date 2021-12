Jak co roku w grudniu jest wprowadzany nowy rozkład jazdy PKP, który będzie funkcjonował przez kolejne 12 miesięcy. W trakcie roku tradycyjnie będą wprowadzane kwartalne korekty rozkłady w związku z licznymi remontami w wielu miejscach w kraju. Najnowszy rozkład będzie obowiązywał od niedzieli, 12 grudnia 2021 roku.

Przyglądając się zmianom na polskich torach, możemy dostrzec, że na wielu relacjach pojawią się nowe połączenia. Po sześciu latach od likwidacji klasy pociągów interREGIO (tzw. przyspieszonych pociągów regionalnych) wracają one do łask. Na razie w formie połączenia Poznań-Warszawa. Trasa będzie wiodła dość nietypowo, bo przez Łódź, Kalisz i Ostrów Wielkopolski. Pokonamy ją w ponad sześć godzin.

Kolejną nowinką od 12 grudnia będą połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej z Łodzi do Radomia, które nie będą mieć sobie równych pod względem szybkości. Trasę tę pokonamy w niewiele ponad dwie godziny.

Kujawy bez Arrivy. Jakie zmiany w rozkładzie?

Podróże PKP rozszerza siatkę połączeń. Za dwa lata pojedziemy z Warszawy do Paryża

Odważne wejście RegioJet na polskie tory. Gdzie pojedziemy pociągiem z Polski za granicę? Jak się okazuje, nie wszystkie województwa będą wzmacniać siatkę połączeń kolejowych. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego zerwał umowę z Arrivą, dotychczasowym przewoźnikiem regionalnym, który obsługiwał wszystkie połączenia na liniach niezelektryfikowanych w tej części Polski.

Połączenia Arrivy przejmie POLREGIO. Z powodu braków taborowych POLREGIO nie będzie w stanie obsługiwać wszystkich relacji, które obsługiwał poprzedni przewoźnik. Od 12 grudnia nie dojedziemy już z Torunia do Grudziądza oraz z Bydgoszczy do Chełmży.

POLREGIO na pozostałych relacjach regionalnych w kujawsko-pomorskim będzie kursował bez rezerwowego taboru. W razie awarii niektóre kursów pociągów będą odwoływane.

Nowe połączenia w rozkładzie jazdy w aglomeracji krakowskiej i na Śląsku

Od 12 grudnia 2021 zostanie poszerzona oferta przewozowa Kolei Małopolskich. Krakowska SKM dojedzie nie tylko do Wieliczki, Sędziszowa czy Tarnowa, ale także otwarte zostanie połączenie do Skawiny oraz do Oświęcimia przez Trzebinię.

W konurbacji śląskiej zakończony został remont linii kolejowej pomiędzy Bytomiem i Gliwicami. Pociągi, które pojadą na tej trasie, pokonają dystans jedyne 18 minut! Początkowo będzie wypuszczonych 15 par pociągów, które będą kursować co półtorej godziny.

Nowy rozkład jazdy PKP 2021. Niższa kategoria pociągów Intercity, niższe ceny

Przewoźnik Intercity zdecydował się na nietypową zmianę, aby niektórym połączeniom dalekobieżnym dać niższą kategorię, dzięki czemu bilety na dane pociągi mogą być nawet dwukrotnie tańsze. Między innymi pociąg z Gdyni do Wiednia i z Warszawy do Wiednia otrzymały na polskim odcinku kategorię IC zamiast poprzedniej EIC, co bezpośrednio przekłada się na cenę biletu.

Niektóre pociągi pospieszne pojadą również na dłuższych trasach. Cieszy fakt, że z Zagórza w województwie podkarpackim dojedziemy aż do Kłodzka.

