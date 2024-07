Nowy samolot LOT. Prosto z fabryki, jest bardziej eko

Spis treści: 01 Nowy samolot w barwach PLL LOT

02 Z Brazylii do Polski

03 Kolejne Embraery już w drodze

Nowy samolot w barwach PLL LOT

Polskie Linie Lotnicze LOT już wkrótce wejdą w posiadanie nowego samolotu. To Embraer E195-E2, który dopiero co wyruszył z Brazylii, gdzie znajduje się siedziba producenta i zmierza w kierunku Polski. Po trasie czeka go kilka dni na odpoczynek i przygotowanie do rozpoczęcia pełnienia służby. Inauguracja nowej maszyny została zaplanowana na 11 sierpnia.

To właśnie wtedy nowy samolot PLL LOT wyruszy w swój pierwszy rozkładowy lot z Warszawy do jednego z Europejskich miast - Zurychu lub Oslo. Maszyna została zakupiona z myślą o rozwijaniu zdolności operacyjnych polskiego przewoźnika, który w swojej ofercie ma połączenia do większości państw w Europie. Z uwagi na wąskokadłubową konstrukcję, samolot ten będzie można spotkać właśnie na europejskich trasach.

Reklama

Z Brazylii do Polski

LOT to jeden z największych użytkowników brazylijskich Embraerów w Europie. Polski przewoźnik posiada w swojej flocie kilkadziesiąt takich maszyn, począwszy od mniejszych modeli 170 (76 pasażerów), przez m.in. 175 (82 pasażerów) i 195 (od 112 do 118 pasażerów). Nadchodzący model E195-E2 to nowoczesny samolot, który charakteryzuje się zdecydowanie większą wydajnością od poprzedniej generacji - aż o 25%.

Dołączenie nowego typu E195-E2 to nowe możliwości dla naszych służb technicznych i personelu latającego. E195-E2 to jedne z najnowocześniejszych samolotów regionalnych – ich zasięg umożliwi loty na dystansie do 4815 km – to o niemal 1000 km więcej w porównaniu do maszyny poprzedniej generacji. E195-E2 to samoloty wyposażone w nowoczesne, ekonomiczne i niskoemisyjne silniki Pratt & Whitney. Z kolei zbieżność kokpitu umożliwia pilotom płynne przejście z floty E1 na E2. Po przejściu dodatkowego szkolenia piloci będą mogli latać na obu typach samolotów. Piotr Strzałkowski, kierownik działu floty Embraer PLL LOT

Przewoźnik stawia tym samym nie tylko na nowoczesność, ale i zrównoważony rozwój. Wydajność maszyny przekłada się bowiem na mniejszą emisję gazów cieplarnianych. Czym jeszcze charakteryzuje się nowy samolot?

Rozpiętość skrzydeł - 35,12 m

Długość - 41,5 m

Wysokość - 10,9 m

Prędkość przelotowa - 876 km/h

Maks. zasięg - 4815 km

Maks. liczba pasażerów - 132

Kolejne Embraery już w drodze

To nie jedyny samolot, który zasili szeregi floty LOT. Jeszcze w maju tego roku linie lotnicze poinformowały o złożeniu zamówienia na 3 maszyny produkcji Embraera - wszystkie tego samego modelu, czyli E195-E2. Pierwszy z nich jest już w drodze, pozostałe dwa dopiero trafią do rodzimej floty.

Zgodnie z wcześniejszymi założeniami, samoloty będą dostarczane na przestrzeni letnich miesięcy. LOT leasinguje maszyny we współpracy z amerykańską firmą Azorra.