Piloci Lufthansy ogłosili strajk. Utrudnienia w czwartek i piątek

Piloci niemieckich linii lotniczych Lufthansa zostali wezwani do przeprowadzenia strajku w czwartek i piątek - poinformował związek zawodowy Vereinigung Cockpit. Poprzedni, lutowy strajk pilotów dotknął ok. 100 tys. pasażerów. Związkowcy domagają się wyższych składek emerytalnych.

Białe samoloty Lufthansy ustawione w rzędzie na płycie lotniska, z widocznym logo i terminalem w tle.
Na czwartek i piątek piloci Lufthansy zapowiadają przystąpienie do strajku.DANIEL ROLANDAFP

Do 48-godzinnego strajku wezwano 5 tysięcy pilotów.

Akcja protestacyjna ma objąć wszystkie rejsy z Niemiec, obsługiwane przez Lufthansę, a także jej spółkę Lufthansa Cargo oraz regionalnego przewoźnika Lufthansa CityLine. W praktyce oznacza to większe zakłócenia, także lotów Lufthansy z innych krajów, w tym z Polski.

To drugi strajk w trwającym sporze, w którym związek zawodowy domaga się wyższych składek emerytalnych.

12 lutego piloci Lufthansy przerwali pracę na 24 godziny, co doprowadziło do odwołania ponad 800 lotów i dotknęło ok. 100 tys. pasażerów.

Przy poprzednim strajku niemiecki przewoźnik apelował do pasażerów o sprawdzanie na bieżąco statusu rejsów i nieprzyjeżdżanie na lotnisko bez wcześniejszej weryfikacji połączeń.

