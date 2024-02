"Podróbki" znanych miejscowości turystycznych? Jedź tam, a zapłacisz mniej

Końcówka zimy i początek wiosny to moment, kiedy wiele osób zaczyna planować dłuższe urlopy wypoczynkowe. Mielno czy Łeba, Zakopane czy Karpacz? A może wyjazd za granicę? Ale z kolei jeśli wybierzemy popularne miejscowości turystyczne, ciężko będzie odpocząć w tłumach turystów, a i ceny nas mogą niemile zaskoczyć. No ale czego się nie robi, żeby zapozować udając, że podtrzymujemy Krzywą Wieżę w Pizie, czy zrobić romantyczne zdjęcie przy weneckich kanałach.



A może by tak wybrać "podróbki kierunków podróży"?



Czym są "podróbki kierunków podróży"?

Cóż, już samo słowo "podróbka" brzmi negatywnie, niezbyt zachęcająco. Kojarzy się z tanimi zegarkami, ubraniami czy perfumami, które mają udawać ich droższe odpowiedniki. Ale w tym przypadku mamy do czynienia z prawdziwym hitem w internecie.

Użytkownicy TikToka prześcigają się w proponowaniu tańszych, choć wcale nie mniej atrakcyjnych miejsc, które będą alternatywami dla najpopularniejszych atrakcji. Być może nie zobaczymy tam kultowych zabytków, słynnych muzeów, ale poznamy inne niezwykłe miejsca, w których będziemy mogli się zrelaksować i zaskakująco miło spędzić czas. Co więcej, niektórym miastom jak Wenecja, taka internetowa moda może pomóc, ponieważ zmagają się one z przytłaczającą liczbą turystów.

Żeby nie latać w egzotyczne miejsca na drugim końcu świata, zobaczmy, jakie mamy alternatywy w Europie, gdzie większość z nas spędzi wakacje.

Girona zamiast Barcelony

Zdjęcie Girona, Hiszpania / Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona / domena publiczna

Jakie jest pierwsze skojarzenie po usłyszeniu Sagrada Familia? Oczywiście Barcelona. To najchętniej odwiedzane miasto Hiszpanii. Turystów jest tak dużo, że władze są zmuszone do ograniczania imprez i pasażerów statków wycieczkowych po to, aby mieszkańcy mogli normalnie żyć. Jeśli marzy ci się Hiszpania, może warto postawić na Gironę? Położona jest około 100 kilometrów od Barcelony w kierunku granicy z Francją, ale spokojnie można tam dojechać pociągiem.

Może nie spędzimy czasu nad Morzem Śródziemnym, ponieważ miasto jest nieco od niego oddalone, ale bogata historia i architektura (jak choćby imponujące średniowieczne mury, labirynt dzielnicy żydowskiej czy majestatyczna katedra z jasnego kamienia) wynagrodzą ten wybór.

W nagrodę dostaniesz również o jedną czwartą niższe ceny w restauracjach, co przy dłuższym pobycie może przynieść spore oszczędności.

Bodrum zamiast Saint-Tropez

Zdjęcie Zamek Św. Piotra – twierdza krzyżowców na nadmorskim cyplu. Bodrum, Turcja / Robin & Bazylek/CC BY 2.0 DEED (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en) / Wikimedia

Zdjęcie Krajobraz miasta Bodrum, Turcja / Shadowgate/CC BY 2.0 DEED (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en) / Wikimedia

Marzysz o wakacjach nad morzem i wylegiwaniu się na plaży. Możesz jak wielu turystów wybrać Lazurowe Wybrzeże we Francji. Z pewnością zdjęcia stąd będą bajecznie wyglądać na Instagramie. Ale może warto zmienić kierunek z zachodu na wschód i wybrać Turkusowe Wybrzeże w Turcji. Na Półwyspie Bodrum w południowo-zachodniej Turcji znajduje się mnóstwo kurortów z dostępem do przejrzystej wody i z przepięknymi plażami, a wyjścia do restauracji, hotele czy rejsy statkiem są bardziej przyjazne dla portfela niż te na francuskim wybrzeżu.

Palermo zamiast Lizbony

Zdjęcie Piazza Pretoria, Palermo / Tango7174/CC BY-SA 4.0 DEED (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) / Wikimedia

Dziesięć lat temu stolica Portugalii opisywana była w przewodnikach turystycznych jako pomijany europejski klejnot. Za zdobyciem większej popularności poszły w górę również ceny. Expedia zamiast tego poleca sycylijskie Palermo. Piękne zabytki, zachwycające widoki na porty, świeże ostrygi i romantyczne zachody słońca. Brzmi zachęcająco, prawda? Tak, ostrygi można sobie darować.



Liverpool zamiast Londynu

Zdjęcie Pier Head – przystań w centrum Liverpoolu / Chowells/CC BY-SA 3.0 DEED (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) / Wikimedia

Jeśli wycieczka do Wielkiej Brytanii, to obowiązkowo Londyn? Jasne, czemu by nie zobaczyć tego ogromnego, ale fascynującego miasta. Ale może na dłuższy pobyt warto zatrzymać się w innym mieście, np. w Liverpoolu. Ma największą w kraju liczbę muzeów i galerii poza stolicą. A może wizyta w The Cavern Club, gdzie odkryto Beatlesów? Grali tam 292 razy.

Treviso zamiast Wenecji

Zdjęcie Treviso, Włochy / Boris Maric / domena publiczna

Wenecja ma problem z nadmierną liczbą turystów. Nic dziwnego, urokliwe kanały przyciągają. Ale może, zamiast tego warto rozważyć Treviso? Co prawda nie ma tam Mostu Westchnień, ale i tam znajdziemy atrakcyjne rzeki, wzdłuż których stoją zabytkowe pałace czy bajeczne wierzby płaczące.



Niewątpliwym atutem jest też znajdujące się w pobliżu lotnisko i możliwość dojazdu pociągiem w niecałe pół godziny. Miłośnicy wina docenią z kolei pobliskie wzgórza porośnięte winoroślą, z których później wyrabia się prosecco Conegliano-Valdobbiadene.

Paros zamiast Santorini

Charakterystyczne białe domki z niebieskimi dachami można zobaczyć w folderach reklamowych chyba każdego biura turystycznego. Santorini (precyzyjniej Santoryn) to jeden z punktów obowiązkowych wizyty w Grecji. Ale niespełna 60 kilometrów w linii prostej na północny zachód (a dokładnie NNW) jest inna wyspa - Paros, również emanująca cykladzkim urokiem. Piękne miasteczka, białe domki (kościół Agios Konstantinos też ma niebieski dach) - to wszystko pozwoli zrelaksować się, ale prędzej znajdziesz miejsce, gdzie można odpocząć od tłumów turystów.

Zdjęcie Uliczka w Paros / Bgabel/CC BY-SA 3.0 Deed (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en) / Wikimedia

Zdjęcie Parikia - stolica i główny port wyspy Paros / Olaf Tausch/CC BY 3.0 Deed (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en) / Wikimedia

