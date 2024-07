Polska atrakcja to unikat w skali Europy. Idealne miejsce na weekend

Lato to czas korzystania z atrakcji dostępnych na świeżym powietrzu, a w Polsce nie brakuje tego typu punktów, które warto odwiedzić — czy to na dłużej, czy też choćby na weekend.

Mnóstwo osób wybiera się latem na przykład nad wodę lub robi sobie wycieczki w różne interesujące miejsca. A może by tak połączyć te aktywności?

Gdzie na weekend w Polsce? Ta okolica obfituje w atrakcje

Można to bez trudu połączyć np. w woj. łódzkim, bo obok popularnego Zalewu Sulejowskiego, gdzie niedawno przeprowadzono rewitalizację plaż i remont infrastruktury, skryty jest właśnie taki ciekawy punkt, który warto zwiedzić. Jest on określany jako unikat w skali europejskiej.

Atrakcja zlokalizowana w południowo-wschodniej części Tomaszowa Mazowieckiego będzie doskonałym urozmaiceniem dnia spędzonego nad wodą. Ten niewielkich rozmiarów punkt znajduje się w otulinie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego i można dotrzeć do niego z odnowionej plaży nad Zalewem Sulejowskim na piechotę (nieco ponad godzinę), podjechać rowerem (ok. 20 minut) lub autem (5-10 minut). W pobliżu jest gdzie zaparkować.

Co tam znajdziemy? Zaskakujące zjawisko przyrodnicze, jedno z najciekawszych zjawisk krasowych w Europie, wchodzące w skład rezerwatu przyrody nieożywionej o „wybitnych walorach krajobrazowych”. W rezerwacie „Niebieskie Źródła” zobaczyć można akweny ze skupiskami pulsujących na dnie maleńkich gejzerów, zaskakujące kolory obserwowane na wyjątkowo czystej wodzie, które zmieniają się zależnie od pory dnia i roku — bywa to barwa np. zielona, turkusowa, błękitna; oraz nietypowo rosnące na maleńkich wysepkach drzewa.

Zaskoczeniem prócz nietypowych kolorów i skupisk gejzerów z piasku podrzucanego przez źródlaną wodę, może być też głębokość źródeł — ze względu na to, że są niezwykle klarowne, wydaj się, że jest tam płytko. Baseny mają jednak od 3 do 5 metrów głębokości! Co ciekawe, ze względu na nietypowe kolory, działalność podpowierzchniową oraz inne cechy wody niegdyś przypisywano tym źródłom właściwości lecznicze. Planowano tu nawet urządzić kurort!

Zdjęcie Rezerwat przyrody "Niebieskie Źródła" zaskakuje zjawiskami przyrodniczymi. / P. Drechsler / archiwum prywatne

Akweny te od początku uznawano za cud natury — pierwsze wzmianki o „Niebieskich Źródłach” pochodzą z połowy XVIII w. Historia tej okolicy jest bardzo złożona i ciekawa, a w rezerwacie umieszczono kilka tablic informacyjnych, którym warto poświęcić nieco więcej czasu. Można się z nich dowiedzieć, czym dokładnie są limnokreny, czyli obecne w rezerwacie źródła, zapoznać się z dziejami tej okolicy, np. w kwestii tego, jakie zakusy względem tego miejsca mieli podczas II wojny światowej niemieccy okupanci, oraz doedukować się na temat procesów zachodzących pod ziemią.

Zdjęcie W kilku miejscach w rezerwacie znajdują się skupiska maleńkich pulsujących piaskiem gejzerów. / P. Drechsler / archiwum prywatne

Rezerwat przyrody "Niebieskie Źródła" w Tomaszowie Mazowieckim. Obok Skansen Rzeki Pilicy i Groty

Na jednej z tablic informacyjnych, które postawiono w rezerwacie, można przeczytać, że „Niebieskie Źródła” to „unikatowe w skali europejskiej zjawisko przyrodnicze”. Zwiedzanie tego terenu jest bezpłatne, kompleks ulokowany jest przy ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Po obejrzeniu tego pięknego rezerwatu i zapoznaniu się ze wszystkimi wymienionymi na tablicach ciekawostkami warto rozszerzyć plan wycieczki jeszcze np. o tzw. Małe Groty, gdzie niegdyś wydobywano piasek, położone trochę dalej Groty Nagórzyckie, a także leżący po drugiej stronie ulicy przebiegającej obok rezerwatu — Skansen Rzeki Pilicy.

W jego skład wchodzą m.in. dział wojskowy z ciągnikiem artyleryjskim Sd.Kfz.8, zabytkowy młyn wodny przeniesiony z Kuźnicy Żerechowskiej i niepozorny drewniany budynek przeniesiony ze Spały, przeznaczony dla wygody carów. Jaką rolę pełnił? Ten fakt może zaskoczyć, a by go poznać, warto wybrać się na weekend w te tereny.