Zwiedzanie zamków nocą może być wyjątkowym doświadczeniem. Mała liczba turystów, dodatkowe atrakcje (pokazy świetlne czy inscenizacje historyczne niedostępna za dnia), oświetlenie do zrobienia unikalnych zdjęć. Noc dodaje zamkom tajemniczości i uroku podkreślając ich historyczny charakter, szczególnie wtedy, gdy zwiedzaniu towarzyszą opowieści o duchach i zamkowe legendy.

Kiedy jest nocne zwiedzane w zamku Książ?

Książ to słynny zamek położony na terenie Wałbrzycha, a jednocześnie jedna z pereł architektury Dolnego Śląska. Zarządca obiektu organizuje nocne zwiedzanie cyklicznie - zwykle odbywa się ono w piątki lub soboty. Jeśli interesuje Cię właśnie zamek Książ, dostępne terminy można sprawdzić na bieżąco na stronie internetowej zamku. Trasa po zmroku to 1,5-godzinne zwiedzanie w towarzystwie przewodnika. Zajrzysz nie tylko do zamkowych komnat, ale także zwiedzisz miejsca, które są niedostępne dla turystów za dnia.

Nie ma problemu ze zorganizowaniem zwiedzania grupowego po wcześniejszym umówieniu terminu. Na tych, którzy liczą na większy dreszczyk emocji, czeka nocne zwiedzanie tematyczne, np. "Straszne Nocne Zwiedzanie w piątek 13-go".

Zdjęcie Zamek Ogrodzieniec. / 123RF/PICSEL

Nocne zwiedzanie zamku Ogrodzieniec

Ruiny Zamku Ogrodzieniec na stałe wpisały się w krajobraz Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ten obiekt wybudowany na terenie wsi Podzamcze mieści się jednocześnie na Szlaku Orlich Gniazd. Obejmuje on dziesiątki zamków rozsianych na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Już za dnia warownia w Ogrodzieńcu robi wrażenie, a pod osłoną nocy - nabiera jeszcze bardziej interesującego kształtu.

Cyklicznie odbywają się tu takie wydarzenia jak "Wampiriada" czy "Wieczór z duchami" - to atrakcje dla tych, którzy nerwy mają ze stali. Jak sprawdzić, kiedy się odbywają? Działa strona internetowa, na której udostępniane są wszystkie informacje na ten temat. Nocne zwiedzania w Ogrodzieńcu cieszą się wyjątkowo dużą popularnością.

Zamek Krzyżtopór. Prawdziwe centrum nocnych wycieczek

Zamek Krzyżtopór w miejscowości Ujazd w województwie świętokrzyskim to prawdziwe centrum nocnych wycieczek. Zainteresowani mają do wyboru dwa warianty - standard i premium.

Pierwszy z nich organizowany jest od kwietnia do listopada. Chęć uczestnictwa w nocnej trasie należy oczywiście wcześniej zgłosić - wydarzenie będzie miało miejsce pod warunkiem, że zbierze się wystarczająca liczba osób. Zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem, a wytrwali mogą obejrzeć świetlną iluminację w zamkowych murach. Wariant premium obejmuje dodatkowo:

pokaz rycerskiego pojedynku,

naukę dworskiego tańca (prowadzi taneczna para szlachciców przebranych w stroje z epoki),

aranżację spotkania z duchem Białej Damy.

Zamek Grodno. Nocne zwiedzanie raz w miesiącu

Osoby, które odwiedzają Góry Czarne i okolice Zagórza Śląskiego, mogą skusić się na nocne zwiedzanie zamku Grodno. Oferta uwzględnia zarówno wizytę indywidualną, jak i w zorganizowanej grupie.

Do zamku pod osłoną nocy można wejść w każdy ostatni piątek miesiąca, ale na trasę należy się wcześniej zapisać (telefonicznie lub mailowo). Zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem, a chętni mogą skorzystać także z ciepłych napojów i ogniska - prowiant należy zapewnić sobie we własnym zakresie.

Zdjęcie Zamek w Malborku. / 123RF/PICSEL

Nocne zwiedzanie zamku w Malborku tylko latem

Nocnego zwiedzania nie może zabraknąć także w największym zamku gotyckim na terenie Europy - słynnej krzyżackiej twierdzy w Malborku. Budowla ta nosi także inne liczne tytuły - to największy zamek ceglany na całym świecie i największa warownia krzyżacka na terenie Polski - a jest ich przecież nad Wisłą całkiem sporo.

Zamek w Malborku po zmroku zwiedza się w towarzystwie przewodnika od maja do połowy września. Trasa w takiej formule dostępna jest w czwartki i piątki, a bilety można nabyć zarówno na miejscu, w muzealnej kasie, jak i przez Internet. Co ważne, nocne zwiedzanie krzyżackiej twierdzy dostępne jest też dla obcokrajowców posługujących się niemieckim, angielskim czy rosyjskim. W nocy zajrzeć można na tarasy zamku, liczne dziedzińce, krużganki i do zamkowych komnat. Całość wycieczki trwa ok. 1,5 godziny.

Zdjęcie Zamek Moszna. / Tomasz Wróblewski / INTERIA.PL

Zamek Moszna zobaczysz po zmroku w weekendy

Ten bajkowy obiekt położony we wsi Moszna na terenie województwa opolskiego przyciąga spojrzenia niemal koronkową architekturą. Łatwo wyobrazić sobie, jak atrakcyjny, a jednocześnie tajemniczy może być po ciemku.

Zarządcy zamku przygotowali dla chętnych trasę zwiedzania po zmroku pełną adrenaliny, choć nie odbywa się ono w godzinach nocnych, ale raczej wieczornych. Opcja dostępna jest od piątku do niedzieli w godzinach od 18 do 20. Turyści mogą odwiedzić podziemne korytarze zamku czy komnaty, których z kolei nie można oglądać za dnia. W Zamku Moszna mieszczą się także liczne krypty, w których panuje wyjątkowo mroczna atmosfera. Na nocne zwiedzanie zamku należy się oczywiście zapisać z wyprzedzeniem na stronie obiektu.

Zdjęcie Zamek Czocha. / 123RF/PICSEL

Na nocne zwiedzanie zamku Czocha trzeba się zapisać

Miłośnicy "turystyki zamkowej" z pewnością chętnie zajrzą po zmroku do Zamku Czocha. Okazała budowla na brzegu Jeziora Leśniańskiego stanowi jeden z najpiękniejszych obiektów tego typu na Dolnym Śląsku. Do zamku można wejść w nocy w konkretnych, wcześniej wskazanych terminach, ale za to przez cały rok. Od czerwca do września trasę rozpoczyna się od godziny 22, zaś od października do maja - od 21. Na nocne zwiedzanie Zamku Czocha należy zapisać się przez telefon.

To nie wszystkie zamki w Polsce, które stoją otworem także w nocy! Jeśli zwiedziłeś powyższe, ale szukasz kolejnych tajemnic, dopisz do swojej listy m.in. Zamek na Skale w Trzebieszowicach, Zamek Międzylesie, Zamek w Łańcucie, Zamek Kliczków, Zamek w Chęcinach, Zamek w Gniewie czy Zamek w Golubiu Dobrzyniu. Wrażeń na pewno nie zabraknie na długo.