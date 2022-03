Powstaje futurystyczne miasto przyszłości za 500 miliardów dolarów

Książę Muhammad ibn Salman pojawił się kilka dni temu na Wall Street, gdzie zachęcał inwestorów do wyłożenia miliardów dolarów na NEOM, czyli miasto przyszłości, które ma stać się wizytówką ludzkości. Ekologiczne przedsięwzięcie powstaje w ramach planu Saudi Vision 2030, który zakłada przemianę w kraju w światowe supermocarstwo, dzięki niebotycznym funduszom uzyskanym ze sprzedaży ropy, gazu i najnowszych technologii.

W projekt są lub będą zaangażowane największe koncerny technologiczne na świecie, a wśród nich Google, Microsoft, Amazon, Apple, Facebook itp. Wspólnym celem jest budowa metropolii na miarę XXI wieku, w której na co dzień będą wykorzystywane najbardziej futurystyczne osiągnięcia dla dobra ludzkości.

Reklama

NEOM docelowo ma mieć powierzchnię 50 razy większą od Warszawy. W jego granicach i dodatkowych 8 tysiącach kilometrów kwadratowych znajdą się takie krainy turystyczne jak: Trojena czy Oxagon, w których podróżnicy będą mogli podziwiać cuda przyrody niespotykane nigdzie indziej na Ziemi. Znajdzie się tam 50 wysp, wulkany, góry, rafy koralowe, dzika przyroda i wszystko to, czego można sobie tylko zapragnąć, zupełnie jak w biblijnym raju.

Książę Muhammad ibn Salman, następca tronu Saudów, zaprezentował w ubiegłym roku nowy projekt w ramach NEOM o nazwie The Line. Jest to linia superszybkiej komunikacji, która rozciągała się będzie na dystansie 170 kilometrów. Przy niej będą powstawały miasta przyszłości. Ma być ona ich arterią i najważniejszym punktem. Bezemisyjny transport podziemny rozwiąże wszelakie problemy z korkami i stratą czasu. Cały projekt ma być iście ekologiczny.

Oprócz The Line, powstaje też Oxagon, jest to ogromne pływające miasto na wybrzeżu Morza Czerwonego. Jego nazwa powstała z uwagi na ośmioboczny kształt. Salman zamierza też wybudować osiedla na górach, sztuczne stoki narciarskie i gigantyczną, ponad 1-kilometrową, i zapierającą dech wieżę królestwa Arabii Saudysjkiej.

W mieście zamieszkają dziesiątki, a docelowo setki milionów ludzi. Wszyscy wiemy, jak kosmiczne prezentuje się Dubaj. Przy NEOM ma on być średniowieczem. W mieście ma być dostępna flota autonomicznych samochodów i taksówek, a także Hyperloop i latające taksówki, które połączą Arabię Saudyjską z całym światem. Na co dzień mają tam być prowadzone eksperymenty zmierzające do modyfikowania genetycznego ludzi i zmiany nas w cyborgów.

Nad miastem ma górować sztuczny księżyc, który będzie oświetlał je w nocy, by nigdy nie zapadło w sen. W przyszłości będzie też sztuczne słońce. W NEOM powstaną specjalne dzielnice, gdzie nie będzie obowiązywało konserwatywne arabskie prawo. W tych miejscach będzie można bez umiaru pić alkohol, bawić się w najróżniejszych klubach i korzystać z usług prostytutek. Ma to być istny raj na Ziemi dla turystów z całego świata i zachęta do ich częstego tam przybywania, a nawet osiedlania się.

W mieście będzie oferowany zupełnie inny poziom edukacji, niż w reszcie krajów świata. Uczniowie będą mogli korzystać z dobrodziejstw świata najnowszej technologii, takiej jak sieć 5G i 6G, roboty, projektory holograficzne, superkomputery, sztuczna inteligencja i wreszcie interfejsy mózg-komputer. A to wszystko, by jak najszybciej i skuteczniej przyswajać wiedzę, którą będą mogli wykorzystać w przyszłości na wzbogacenie metropolii swoją myślą twórczą.

Saudyjczycy tylko na sam początek chcą przeznaczyć na jego budowę i rozwój, bagatela, 500 miliardów dolarów. To wszystko będzie możliwe dzięki m.in. funduszowi SoftBank Vision Fund, koncernowi ARAMCO czy prywatnym inwestorom z Wall Street. W przypadku ARAMCO, analitycy przewidują, że w najbliższych latach stanie się on największym na rynku.

Giganci technologiczni mają wybudować tam centra najnowocześniejszej technologii ze świata robotów, sztucznej inteligencji, biotechnologii i przemysłu kosmicznego. Megacity będzie w pełni autonomiczne i ekologiczne. Obywatele miasta NEOM będą mieszkali w inteligentnych i ekologicznych domach, bo zasilanych energią odnawialną, pochodzącą z parków solarnych i farm wiatrowych. Transport miejski ma być w pełni elektryczny i autonomiczny.

Przypomnijmy, że Arabia, podobnie jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, ma też nieco większe plany, bo dotyczące kosmosu, a dokładnie Marsa. Ten pustynny kraj chce wybudować luksusowe hotele i szpitale na ziemskiej orbicie, a także miasto na marsjańskiej pustyni, i to w ciągu najbliższych 100 lat.