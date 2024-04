Spis treści: 01 Luksusowe wakacje z Wrocławia

02 Dreamlinerem na wakacje marzeń

03 Loty z Wrocławia na Madagaskar - co tam jest?

Luksusowe wakacje z Wrocławia

Przewoźnicy i operatorzy turystyczni potrafią czasami zaskakiwać. Dzięki ofertom biur podróży nawet małe lotnisko może zyskać ciekawe połączenie - nawet jeżeli to "tylko" czarter. W przypadku lotniska we Wrocławiu nie ma mowy o aż tak małym porcie, choć nowe połączenie jak najbardziej należy do ciekawych, egzotycznych i być może nawet luksusowych. Dokąd polecimy z lotniska na Dolnym Śląsku?

Jak informuje biuro podróży Itaka, już we wrześniu tego roku rozpoczną się turnusy wycieczkowe z Wrocławia na Madagaskar. Podróżni będą mogli spędzić tam tydzień lub dwa, a celem podróży okaże się mniejsza wyspa Nosy Be. Znajduje się około 8 kilometrów od głównej wyspy kraju i stanowi główny cel turystów z całego świata. Nie brakuje tam rajskich plaż, cudownych widoków i egzotycznych zwierząt. A wszystko to nad Oceanem Indyjskim, co samo w sobie również jest niemałą atrakcją.

Reklama

Dreamlinerem na wakacje marzeń

W ofercie Itaki pojawiły się już konkretne propozycje, a ceny zaczynają się od mniej więcej 10 tysięcy złotych na osobę. To i tak sporo mniej niż w przypadku Polinezji Francuskiej, do której polecimy z Warszawy. Ważną cechą oferty Itaki jest to, że loty będą bezpośrednie - do samolotu wsiądziemy we Wrocławiu i bez przystanków udamy się na Madagaskar.

Połączenia będą realizowane przez włoskie linie lotnicze Neos Air na pokładach samolotów Boeing 787 Dreamliner. To już druga trasa samolotem szerokokadłubowym z Wrocławia - wcześniej, bo jeszcze w ubiegłym roku, ze stolicy Dolnego Śląska Dreamlinery w barwach PLL LOT zaczęły latać do Seulu w Korei Południowej.

Jak wygląda przykładowy rozkład lotu z Wrocławia do Madagaskaru? Weźmy na tapet ofertę na 4 września. Wylot z Wrocławia ma miejsce o 12:50 a na miejscu będziemy o 23:30. Powrót rozpoczyna się o 1:30, a do Polski wrócimy o 10:20. Różnica czasu wynosi 1 godzinę - w Nosy Be jest teraz godzina do przodu.

Loty z Wrocławia na Madagaskar - co tam jest?

Wycieczka oferowana przez Itakę na pewno nie należy do kategorii tanich i budżetowych wyjazdów, jednak w zamian otrzymujemy możliwość spędzenia czasu w naprawdę wyjątkowym miejscu. Głównym celem wycieczki powinno być z pewnością poznanie lokalnych gatunków - mam tu na myśli głównie Lemury, które mają na wyspie swój rezerwat. To jednak nie koniec atrakcji.

Wyspa oferuje również świetnie możliwości spędzania czasu dla miłośników nurkowania i przygód we wodzie. Okoliczne wybrzeża cechuje czysta woda i wspaniałe plaże. Wiele rzeczy jest tam na wyciągnięcie ręki, dzięki czemu pobyt w tym miejscu nie ustępuje nawet Dominikanie czy Meksykowi.