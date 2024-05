Spis treści: 01 Lotnisko we Wrocławiu z rekordem

02 Dobry mięsiąc na loty z Wrocławia

03 Rekord w zasięgu skrzydeł

Lotnisko we Wrocławiu z rekordem

W kwietniu tego roku wiele polskich lotnisk przeżywało świetny czas z uwagi na dużą liczbę pasażerów. Dobre wyniki odnotowano m.in. w Poznaniu i Warszawie, a teraz przyszedł czas na Wrocław. Okazuje się, że w województwie dolnośląskim również doszło do pobicia ubiegłorocznego rekordu.

Port lotniczy Wrocław-Strachowice w kwietniu 2024 roku obsłużył ponad 341 tysięcy pasażerów. To świetny wynik, który jest o 18% większy w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Co ciekawe, tegoroczny kwiecień w tym porcie lotniczym okazał się niemal tak udany, jak maj zeszłego roku - a piąty miesiąc roku z reguły jest znacznie bardziej popularnym okresem.

Dobry mięsiąc na loty z Wrocławia

Udany kwiecień na lotnisku Wrocław-Strachowice był możliwy m.in. dzięki dobremu poziomowi wypełnienia samolotów. Jak informuje oficjalny profil portu lotniczego na Facebooku, sporo lotów osiągało prób 90% zajętych miejsc, a część z nich odlatywała z lotniska niemal w komplecie.

Jakie loty z Wrocławia cieszyły się największą popularnością? W czołówce państw znalazły się Włochy, Wielka Brytania i Turcja. W dalszej kolejności pasażerowie latali do Grecji, Francji, Malty i Portugalii. Widać zatem dominację kierunków wypoczynkowych i wakacyjnych, a warto pamiętać, że właściwy sezon dopiero przed nami.

Rekord w zasięgu skrzydeł

Optymizmu wśród władz lotniska Wrocław-Strachowice nie brakuje. Stąd też głośno mówi się o możliwości przekroczenia historycznej bariery 4 milionów odprawionych pasażerów w ciągu jednego roku. Niewiele brakowało jeszcze w 2023 - wówczas lotnisko odprawiło około 3,9 miliona osób.

Teraz pozostaje czekać na sezon wakacyjny, w którym do bazy połączeń regularnych dołączą również loty czarterowe. Te skutecznie wzmacniają wyniki osiągane w okresie od czerwca do września, a nawet do października.

