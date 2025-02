Rosjanie mają nowy kierunek wakacji. To plaża… Korei Północnej

Na swoim koncie Telegram Vostok Intur poinformował o uruchomieniu zapisów na pierwszą wycieczkę do najnowszego i największego kurortu turystycznego Korei Północnej — Wonsan Kalma . Miejsce to ma być prawdziwą perłą turystyki komunistycznego kraju. Teraz ma przyjąć pierwszych turystów z Rosji, którzy mogą być ich głównym klientem.

Jak wskazała dyrektorka Vostok Intur dla portalu NK News, chętni na podróż będą wylatywać z Władywostoku, w którym znajduje się siedziba agencji. Jednak samolot nie poleci bezpośrednio do Wonsan, na którym zresztą znajduje się duże lotnisko dla lotów turystycznych. Rosjanie najpierw muszą dolecieć do Pjongjang i dopiero lotami regionalnymi do głównego celu. Co też ciekawe na obecny moment Vostok Intur nie ustalił jeszcze hotelu wycieczek.