Są bezkonkurencyjne. Najlepsze miasta do życia 2023

W ubiegłym roku czołówka zestawienia zdominowana była przez kraje Europy Zachodniej, które zajęły aż 6 z pierwszych 11 miejsc (na miejscu 10. był remis), a najlepszym okazał się Wiedeń. To właśnie austriacka stolica została uznana za najlepsze miasto do życia, odzyskując tym samym swoją pozycję z 2018 i 2019 roku, którą utraciła w czasie COVID-19 z powodu dużych ograniczeń pandemicznych. A jak to wygląda w tym roku?

Wiedeń bezkonkurencyjny. Znowu!

Przygotowujące zestawienie Economist Intelligence Unit (EIU) ponownie uznało, że biorąc pod uwagę takie kluczowe czynniki, jak opieka zdrowotna, wskaźnik przestępczości, stabilność polityczna, infrastruktura czy dostęp do miejsc zielonych, pośród 173 miast nie ma lepszego do życia niż Wiedeń. Co ciekawe, na drugim miejscu też obyło się bez zmian i po raz kolejny uplasowała się na nim duńska Kopenhaga, a na podium załapało się także australijskie Melbourne, która awansowało z miejsca 10.

