Spotkanie z Duchem Gór. Sprawdziłem, jak odpoczywa się zimą w Karkonoszach

Choć południowa część naszego kraju jest piękna i nie sposób nie zachwycić się Tatrami, Podhalem czy Pieninami, to niestety tłok, jaki oferuje najbardziej znana górska miejscowość, powoli przestaje sprawiać ludziom radość. Kto był na Gubałówce, ten wie, o co chodzi. Dlatego w poszukiwaniu ciekawych miejsc, wiele osób kieruje się w sąsiednie góry - Sudety, a popularność zdobywają Karpacz i Szklarska Poręba. Czy warto tam pojechać?

Karpacz. Z wizytą u Ducha Gór

Karpacz jest dobrym wyborem zarówno na weekend, jak i dłuższy wypoczynek, nawet z małymi dziećmi. Jest tu wiele atrakcji, które można dostosować do wieku i własnej kondycji. To miejsce, gdzie przyroda przeplata się z kulturą.



Reklama

Choć legendy o Duchu Gór związane są z całymi Karkonoszami (dlatego też nazywany jest również Karkonoszem), to w Karpaczu tę atmosferę związaną z legendarną postacią czuć wyjątkowo. Być może to dzięki muzeum Karkonoskich Tajemnic, które znajduje się w centrum miasta. To doskonałe miejsce na spędzenie czasu zarówno w pojedynkę, we dwoje, jak i całą rodziną. Interaktywne wystawy, starannie wykonane sceny przedstawiające legendy o Liczyrzepie robią wrażenie.

Ci, którzy nie chcą wychodzić wysoko w góry, mogą zdobyć niewielką górę na terenie miasta - Karpatkę, z której widać Śnieżkę. Drogę warto zacząć od leniwego spaceru po parku przy zaporze, gdzie zobaczymy rzeźbę Ducha Gór oraz ciekawie wyglądające metalowe rzeźby różnych zwierząt. Dalej kierujemy się już na samą zaporę (tu trzeba pilnować dzieci). Po jej przejściu na Karpatkę trzeba skręcić na szlaku w prawo.

Zdjęcie Widok na Śnieżkę z Karpatki. Zdjęcie wykonane latem / Karol Kubak / INTERIA.PL

Jedną z najbardziej znanych i kojarzonych z Karpaczem atrakcji, jest zabytkowy Kościół Wang - drewniana świątynia w norweskim stylu, spod której rozciąga się niesamowity widok na Kotlinę Jeleniogórską. To również początek jednego ze szlaków na Śnieżkę. Idąc w kierunku Kościoła Wang z małymi dziećmi z wózkiem, warto uważać na ulicę Szkolną. Ostatni fragment, łączący się z ul. Karkonoską jest bardzo stromy.

Karpacz jest bardzo dobrym wyborem dla rodzin z małymi dziećmi. Przy dobrych warunkach, latem idąc szlakiem na Śnieżkę, można podejść z wózkiem nawet do schroniska Samotnia (wypróbowane) i Strzechy Akademickiej. Dałoby się pójść i dalej, ale prawdopodobnie nie byłoby to najprzyjemniejsze wspomnienie z wypoczynku. Próbując zdobyć szczyt należący do Korony Gór Polski, można również wybrać bardziej terenowy szlak ze wschodniej części miasta, który prowadzi na Równię pod Śnieżką do schroniska Dom Śląski, lub kolej linową na Kopę, z której dojdziemy do schroniska pod szczytem. Tuż obok dolnej stacji kolejki linowej znajduje się Dziki Wodospad, który wbrew nazwie powstał poprzez przegrodzenie rzeki Łomnicy.

Zdjęcie Dziki Wodospad, Karpacz / Zdjęcie ilustracyjne / 123RF/PICSEL

Jeżeli zimą pogoda będzie sprzyjała, można wybrać się na jeden ze stoków narciarskich, choć w tym przypadku prawdopodobnie lepszym wyborem będzie miasto położona niecałe 40 minut drogi na północny zachód od Karpacza - Szklarska Poręba.



Szklarska Poręba to raj dla narciarzy

Jeśli tylko spadnie śnieg lub warunki pozwolą na sztuczne naśnieżanie, zdecydowanie warto wybrać się do Szklarskiej Poręby na narty. Stoki na Szrenicy pozwolą na wiele godzin rozrywki zarówno dla początkujących, jak i tych bardziej zaawansowanych.

Oprócz tego warto zajrzeć do Domu Carla i Gerharta Hauptmannów i Muzeum Ziemi JUNA. Pierwsze muzeum prezentuje pamiątki po pisarzach, braciach Hauptmann. Gerhart otrzymał literacką Nagrodę Nobla w 1912 roku, z kolei Carl znany jest z "Księgi Ducha Gór". Drugie muzeum pokazujące tradycję wydobycia minerałów w Sudetach i niesamowite okazy minerałów.

Wśród naturalnych atrakcji znajdziemy bujającą się skałę - Chybotka, Wodospad Szklarki czy Wodospad Kamieńczyka. Natomiast spacerując po mieście, warto zwrócić uwagę na piękną architekturę. Dla miłośników górskich wędrówek miasto będzie bardzo dobrą bazą wypadową na pobliskie szczyty, w tym Śnieżne Kotły.

Zdjęcie Warto zwrócić uwagę na architekturę Szklarskiej Poręby, styczeń 2022 r. / Karol Kubak / INTERIA.PL

Szklarska Poręba nie bez powodu została tak nazwana. Wiąże się to z tradycją wyrobu szklanych przedmiotów w hutach. Obecnie w okolicy działają dwa zakłady - Leśna Huta w Szklarskiej Porębie i Huta Szkła Kryształowego Julia w pobliskich Piechowicach. Oba udostępnione są dla zwiedzających i w obu można zobaczyć na żywo, jak pracochłonna jest produkcja wyrobów szklanych i jak się je zdobi.

Warto tu przyjechać o każdej porze roku

Jak widać, Karkonosze to dobre miejsce na całoroczny wypoczynek. To miejsce zarówno na dłuższy pobyt, jak i weekendowy wypad. Przyjemny czas spędzą tu zarówno osoby podróżujące w pojedynkę, pary jak i całe rodziny, niezależnie od pogody - nawet w bezśnieżne lub deszczowe ferie zimowe.

Ze względu na deszczową pogodę i chmury niemal całkowicie zasłaniające góry, część zdjęć w powyższym tekście nie jest mojego autorstwa.

Przeczytaj także: Wieś z Beskidu Śląskiego wyróżniona przez Światową Organizację Turystyki