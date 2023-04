Spis treści: 01 Bielsko-Biała, perła Podbeskidzia

02 Nałęczów nie tylko dla kuracjuszy

03 Łeba — spotkanie z naturą i kulturą

04 Chęciny — poznaj dawne życie

05 Rożnów, idealne miejsce na spacer

Weekend majowy to okazja do krótkiego odpoczynku przed wakacjami. Warto wykorzystać te kilka dni i poznać zachwycające miejsca w naszym kraju. Zobacz pięć miejsc, które nie dość, że pozwolą odpocząć, to jeszcze mogą oczarować i sprawić, że zechcesz tu wrócić ponownie. Oferują kontakt z naturą i liczne atrakcje turystyczne.



Bielsko-Biała, perła Podbeskidzia

Trzeba uczciwie przyznać, że to miasto zachwyca o każdej porze roku. Ma bogatą historię i zachwyca otaczającym krajobrazem, dzięki czemu można spędzić tu cały weekend, ale może być bazą wypadową np. do pobliskiego Żywca lub Ustronia, czy nawet nieco dalej — do Czech.

Bielsko-Biała to miasto o bogatej historii, dzięki czemu można podziwiać piękną architekturę. Jednak dla wielu osób to ojczyzna Reksia, Bolka i Lolka czy Baltazara Gąbki. Sympatycznym urozmaiceniem zwiedzania miasta będą więc figury znanych i lubianych postaci.



Zdjęcie Bielsko-Biała zachwyca architekturą / Kate Lukianova / Pixabay.com

Bliskość gór powoduje, że znajduje się tu wiele szlaków, ale większość turystów z pewnością będzie chciała wybrać się pieszo lub kolejką gondolową na Szyndzielnię (1030 m n.p.m.). Pod szczytem na wysokości 1001 m n.p.m. znajduje się duże schronisko PTTK wybudowane w 1897 roku.



Zdjęcie Kolej gondolowa na Szyndzielnię / Urząd Miejski w Bielsku-Białej/CC BY-SA 4.0 / materiał zewnętrzny

O Bielsku-Białej można by pisać godzinami, warto więc po prostu zarezerwować sobie tam nocleg i wybrać się na długi weekend.

Nałęczów nie tylko dla kuracjuszy

To znane i lubiane uzdrowisko kardiologiczne przyciąga nie tylko chorych, ale także osoby, które chcą odpocząć z dala od miasta. Choć w weekend może być tu sporo osób, to mimo wszystko da się znaleźć miejsce, w którym odpoczniesz w ciszy. Ci, którzy chcą odpocząć od codziennego pośpiechu, mogą skoncentrować się na poznaniu miasta, wybrać się na spacer do Parku Zdrojowego poobserwować łabędzie, wiewiórki, które chętnie podchodzą do turystów, zajść do palmiarni czy skorzystać z zabiegów SPA i Wellness.

Zdjęcie Park Zdrojowy w Nałęczowie jest wyjątkowo urokliwy / Ewa Urban / Pixabay.com

Jeśli zechcesz wybrać się na dłuższą przejażdżkę, warto odwiedzić zespół pałacowo-parkowy w Puławach, gdzie poznasz historię związaną z rodziną Czartoryskich lub Kazimierza Dolnego (uwaga, w weekend majowy prawdopodobnie będzie oblegany). Z Kazimierza Dolnego można przepłynąć Wisłę promem i udać się na Zamek w Janowcu.

Łeba — spotkanie z naturą i kulturą

Łeba jest niezwykle przyjemnym miejscem do odpoczynku na majowy długi weekend. Turystyczna miejscowość mimo swojej popularności w tym okresie jest jeszcze stosunkowo spokojna i można tu przyjemnie spędzić czas niezależnie od pogody. Słoneczny dzień z pewnością zachęci do relaksu na plaży, ale za to w bardziej pochmurny i deszczową można wybrać się na spacer brzegiem, podziwiając piękno Słowińskiego Parku Narodowego. Dojście do Wydmy Łąckiej jest w zasięgu nawet tych mniej wprawionych turystów.

Zdjęcie Ruchome wydmy w pobliżu Łeby / AjriszZona/CC BY 3.0 / Wikimedia

Warto również wybrać się do pobliskiego fokarium w Sarbsku oraz odwiedzić skansen w Klukach i Latarnię Morską Czołpino, z której rozciąga się niesamowity widok na morze, wydmy i jezioro Łebsko.

Chęciny — poznaj dawne życie

Chęciny i okolice to miejsce, w którym można się zakochać. Z charakterystycznego zamku z trzema wieżami roztacza się niezwykły widok na okolicę. Co więcej, dzięki przeprowadzonej kilka lat temu rewitalizacji i rozbudowy infrastruktury okołoturystycznej, jego zwiedzanie jest jeszcze przyjemniejsze. To już nie tylko ruiny, ale żywa historia — dawne tańce, walki rycerskie, możliwość zrobienia sobie zdjęcia z mieczami, obsługa w historycznych strojach czy wystrzały z armat to coś, co robi wrażenie.



Zdjęcie Zamek po rewitalizacji jest jeszcze bardziej atrakcyjny / arfo / 123RF/PICSEL

Będąc w Chęcinach, warto również odwiedzić Muzeum Wsi Kieleckiej w pobliskiej Tokarni. To ogromny skansen, który przywita nas nie tylko historią, ale również ciszą i spokojem - idealne miejsce na spacer.

W pobliżu Chęcin znajduje się także jedna z najbardziej znanych jaskiń w Polsce - Jaskinia Raj. Ale w weekend majowy warto wcześniej zainteresować się rezerwacją biletów. Jeśli o tym zapomnimy, kupno bezpośrednio przed wejściem może być utrudnione.

Zdjęcie Zagrody w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni / Michał Derela (Pibwl)/CC BY-SA 4.0 / Wikimedia

Zdjęcie Jaskinia Raj / PT Łysogóry/CC BY-SA 4.0 / Wikimedia

Rożnów, idealne miejsce na spacer

Jeśli potrzebujesz odpoczynku i kontaktu z naturą, weekend nad Jeziorem Rożnowskim powinien spełnić twoje oczekiwania. Odległości są na tyle niewielkie, że spokojnie można dojść pieszo nad zaporę, gdzie odpoczniesz z widokiem na jezioro i okoliczne wzniesienia Pogórza Rożnowskiego. Można tu również wypożyczyć łódź i popływać po wodzie. Warto wspomnieć, że w drodze nad zaporę mija się Ruiny zamku Jana Amora Tarnowskiego i Ruiny Zamku Górnego.

Wideo youtube

Poniżej Jeziora Rożnowskiego, kilka kilometrów dalej z biegiem Dunajca, znajduje się Jezioro Czchowskie, nad którym góruje urokliwy zamek Tropsztyn. Niestety w weekend majowy jeszcze nie będzie można go odwiedzić, czynny jest dopiero od 16 czerwca (wg informacji z profilu zamku na Facebooku, poza sezonem turystycznym z zamku korzysta właściciel).