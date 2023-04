Tam nie potrzebujesz samochodu. To miasta z najlepszym transportem publicznym

Jeśli chętnie zamienicie samochód i stanie w korkach na wzorowo działającą komunikację miejską, to Time Out - wydawca popularnych przewodników po miastach z całego świata - przygotował zestawienie 19. miejsc, do których powinniście się przeprowadzić. W tym celu przepytał o odczucia dotyczące transportu publicznego ponad 20 tys. osób w 50 miastach świata, zyskując informacje z pierwszej ręki.



W jakich miastach transport publiczny działa najlepiej?

Wyniki? Pierwsza dziesiątka zestawienia została zdominowana przez miasta z Azji i Europy, więc niekoniecznie musimy wyprowadzać się od razu na drugi koniec świata. Czasem wystarczy dobrze rozejrzeć się zaraz za granicami naszego kraju, szczególnie że zwycięzcą zestawienia został Berlin. Zanim jednak przejdziemy do konkretnych miejsc na liście, warto wyjaśnić, co według jej autorów decyduje o świetnej komunikacji miejskiej.



