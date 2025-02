Tuż za Rzymem, na drugim miejscu, plasuje się Mediolan, stolica mody i designu. To dynamiczne miasto, znane z eleganckich butików, wykwintnych restauracji i światowej sławy opery La Scala. Wzrost rezerwacji na walentynkowy weekend w Mediolanie wyniósł imponujące 23,5 procent. Na trzecim miejscu znalazła się Barcelona, perła Katalonii. Miasto znane jest przede wszystkim z architektury Gaudiego i tętniącego życia nocnego. Kusi z pewnością pary, które pragną połączyć romantyczny wypoczynek z odrobiną szaleństwa i zabawy.

Co ciekawe, w kontekście tych zaskakujących trendów podróżniczych, warto wspomnieć o serialu "Emily w Paryżu". Fani z pewnością pamiętają, jak główna bohaterka, Emily, okłamywała swoich znajomych, mówiąc, że wyjeżdża do Krakowa, podczas gdy w rzeczywistości udawała się na romantyczny wypad do Rzymu.

Wydaje się, że w tym roku, podróżujący z Polski, być może zainspirowani przez Emily, również podążają jej śladami, ale w nieco inny sposób.