UFO wylądowało w Chinach. Katowicki Spodek to przy tym nic

UFO w Chinach. Ale to nie to, co myślicie

Teatr Wielki Yichang, bo tak nazywać będzie się budynek, przywodzi na myśl najbardziej eksperymentalne projekty słynnego studia MAD Architects, jak choćby stadion w chińskim mieście Quzhou, który w środku przypomina futurystyczny krater wulkanu na innej planecie, gdzie większość pomieszczeń i korytarzy znajduje się pod ziemią.

Tym razem chodzi o dzieło innej pracowni, a mianowicie OPEN Architecture, które utrzymane jest jednak w podobnym klimacie - budynek, który zlokalizowany będzie w malowniczym zakątku u zbiegu rzek Jangcy i Huangbai, wygląda bowiem jak lądujący statek kosmiczny.

Zewnętrzna część tego teatru o powierzchni 70 tys. metrów kwadratowych składa się głównie z zakrzywionych matowych anodowanych rur aluminiowych, a całość jest wzniesiona nad ziemię na palach, co nie tylko chronić ma konstrukcję przed potencjalną powodzią, ale i ograniczy konieczne prace wykopaliskowe.

Co ciekawe, pomimo tej przedziwnej konstrukcji, dla odwiedzających dostępne będzie nie tylko wnętrze budynku, ale i część jego dachu, gdzie znajdą się półotwarty ogród, kaskadowe tarasy i teatr na świeżym powietrzu - będzie też inny teatr plenerowy na parterze, w pobliżu rzeki, więc w rzeczywistości mówimy o całym zespole teatrów.