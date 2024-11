Spis treści: 01 Zagadkowe konstrukcje w Polsce

02 Uroczysko Mosty w Puszczy Bukowej

03 Trzy mosty w polskim lesie. Po co powstały?

04 Mosty Donikąd. Miejsce po tajnym poligonie

05 Puszcza Bukowa skrywa wiele ciekawych miejsc

Zagadkowe konstrukcje w Polsce

Wędrującym po lasach i polach osobom zdarza się natrafić na rozmaite konstrukcje. Czasem stoją tam jakby od zawsze, chociaż nie przypominają niczego znanego - ich kształty, szorstkie linie czy surowość materiału sprawiają, że wyobraźnia zaczyna wędrować ku niewyjaśnionym historiom.

Bywają też takie struktury, które na pierwszy rzut oka wyglądają znajomo, może jak zapomniane mosty lub resztki budynków - lecz ich położenie jest zaskakujące, jakby ktoś rozmyślnie umieścił je daleko od ludzkich oczu, ukrywając w gąszczu drzew lub na pustkowiu porośniętym wysoką trawą.

Uroczysko Mosty w Puszczy Bukowej

Każdy krok w kierunku takich struktur może wywoływać mieszankę fascynacji i niepokoju, jakby te zapomniane konstrukcje kryły tajemnice sprzed wielu lat. Często to tylko nasza wyobraźnia - jednak w niektórych przypadkach zagadkowe obiekty umieszczone w nietypowych miejscach rzeczywiście skrywają sporo sekretów.

Przykładem są trzy stare mosty, które stoją w środku lasu na obrzeżach Szczecina, w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego. Miejsce określane jako Uroczysko Mosty lub Mosty Donikąd wywoływać może konsternację. Po co w niedalekiej odległości od siebie postawiono trzy sporych rozmiarów, różniące się formą konstrukcje mostowe, które nigdzie nie prowadzą?

Zdjęcie Uroczysko Mosty przyciąga wiele osób - m.in. pasjonatów historii i miłośników urbexu. / Krzysztof Ziarnek, Kenraiz, CC BY-SA 3.0 / Wikimedia

Trzy mosty w polskim lesie. Po co powstały?

Jest to zagadka, która niejednokrotnie przyciągała tu zaciekawione osoby, mimo że do konstrukcji nie prowadzą żadne szlaki. Uroczysko Mosty to miejsce lubiane szczególnie przez miłośników poszukiwania śladów minionych dziejów, pasjonatów ASG oraz urbexu. Konstrukcje mostowe zyskały nawet swoje nazwy. Mamy tu więc "Most Chudy", "Most Garbaty" i "Most Gruby". Czemu powstały w takim miejscu?

Zdjęcie Na terenie Puszczy Bukowej na obrzeżach Szczecina stoją trzy stare konstrukcje mostowe. Są rozlokowane w niedalekiej odległości od siebie. / Google Maps / materiał zewnętrzny

Pomysłów interpretujących rzekomą bezsensowność ich ulokowania w środku lasu pojawiło się sporo. Rozważano opcję budowy mostów pod kolejkę, która wywoziła kredę z pobliskiej kopalni, albo postawienie ich w ramach tworzenia toru do nauki jazdy, czy też testowanie konstrukcji przed budową określonych obiektów w miejscu docelowym.

Pojawiła się nawet teoria na temat budowy tajnej autostrady, która częściowo idąc pod ziemią, miała połączyć Szczecin z Berlinem. Sugestie takie związane są między innymi z tym, że między mostami można się dopatrzyć zarysów drogi, która łączyłaby je, gdyby były całe. Czym w rzeczywistości jest ta tajemnica Puszczy Bukowej?

Zdjęcie Mosty w Puszczy Bukowej różnią się do siebie sposobem wykonania. / Hoa binh, CC BY-SA 4.0 / Wikimedia

Mosty Donikąd. Miejsce po tajnym poligonie

W miejscu tym zlokalizowany był działający aż do II wojny światowej tajny poligon armii niemieckiej, który spełniał rolę obszaru szkoleniowego dla wojsk saperskich. Według aktualnych ustaleń mosty zbudowano po to, by saperzy uczyli się prawidłowo rozkładać ładunki.

- Rozwiązanie [zagadki - przyp. red.] podsunęli saperzy, którzy w tajemniczych konstrukcjach dopatrzyli się śladów "ogródka saperskiego". Na ten ślad naprowadziły ich otwory zlokalizowane w filarach konstrukcji, zgodne ze sztuką odpowiadającą sposobom zakładania ładunków podczas wysadzania mostów - podaje Nadleśnictwo Gryfino.

To jednak nie koniec historii użytkowania mostów. Dopiero stosunkowo niedawno zostały one porzucone, zamieniając się w atrakcję turystyczną w pobliżu Szczecina, która z czasem została włączona do terenu wojskowego.

- W latach powojennych z obiektów korzystali również saperzy polscy. Jak profesjonalnie urządzony był to "mini poligon" świadczą również nawierzchnie pod wiaduktami oraz tory kolejowe, na których uczono się wysadzać różne rodzaje dróg - wyjaśnia Nadleśnictwo Gryfino.

Detale mostów można zobaczyć na poniższym filmie opublikowanym na YouTube. Twórcy nagrania opowiadają przy tym o konstrukcjach.

Wideo youtube

Puszcza Bukowa skrywa wiele ciekawych miejsc

Obszar z konstrukcjami mostowymi został w 2022 oficjalnie włączony w granice terenu wojskowego - o czym informują rozmieszczone w okolicy tablice informacyjne. Nie przeszkadza to jednak spacerowiczom i pasjonatom wciąż zapuszczać się w to miejsce, o czym można przekonać się przeglądając media społecznościowe - co jakiś czas da się natknąć na posty dotyczące tego ciekawego miejsca.

W położonej przy południowo-wschodnich dzielnicach Szczecina Puszczy Bukowej znajdują się także inne ślady przeszłości - m.in. poniemieckie schrony. Na obszarze Puszczy w okresie II wojny światowej funkcjonował też obóz pracy przymusowej. Więziono w nim polskie włókniarki z Łodzi i Pabianic.

Poza tym Puszcza Bukowa pełna jest pomników przyrody - drzew, głazów narzutowych i innych, a także pomników upamiętniających postacie i wydarzenia. Cały obszar obfituje przy tym w piesze i rowerowe szlaki turystyczne.