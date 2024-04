Mapa skasowanych połączeń wygląda całkiem... przerażająco. Przyznam, że niejeden przewoźnik chętnie przygarnąłby taki rozkład lotów w Europie. Jakie cięcia spotkały polskie lotniska?

Wizzair usuwa połączenia z systemu

Najbardziej ucierpiały lotniska w Krakowie, Wrocławiu i Katowicach. Pasażerowie nie polecą m.in. na trasach Katowice-Akaba, Wrocław-Byrgas czy Kraków-Kutaisi. Niektóre loty zniknęły również z systemów rezerwacyjnych na Warszawę, Gdańsk czy... Olsztyn. W przypadku ostatniego portu lotniczego (Olsztyn-Mazury) skasowano dwie jedyne trasy oferowane przez tę linię lotniczą. To loty do Dortmundu i Londyn-Luton. Oznacza to, że z lotniska w woj. warmińsko-mazurskim zniknęły wszystkie loty oferowane przez Wizzair.

Na ten moment pozostały połączenia LOT (Warszawa), Ryanair (Stansted) i czartery realizowane do Antalyi, Enfidhy, Tirany i Mombasy. Ten ostatni to nowa propozycja Itaki, dzięki której pasażerowie mogą udać się na wakacje w Kenii.

Pełna lista skasowanych tras (za fly4free.pl):

Wrocław-Birmingham

Wrocław-Burgas

Wrocław-Dubrownik

Wrocław-Dortmund

Wrocław-Keflavik

Wrocław-Kutaisi

Wrocław-Rodos

Wrocław-Walencja

Warszawa-Akaba

Warszawa-Birmingham

Szymany-Dortmund

Szymany-Luton

Katowice-Akaba

Katowice-Bergen

Katowice-Castellon

Katowice-Bruksela Charleroi

Katowice-Ibiza

Katowice-Leeds

Katowice-Oslo Torp

Kraków-Birmingham

Kraków-Burgas

Kraków-Katania

Kraków-Keflavik

Kraków-Kutaisi

Kraków-Leeds

Kraków-Sztokholm

Kraków-Walencja

Gdańsk-Kutaisi

Trudny rok dla węgierskich linii lotniczych

Sam fakt istnienia problemów Ryanair i Wizzair nie oznacza jednak, że przewoźnicy są w jednakowej sytuacji. Irlandzkie linie ograniczają planowane loty z uwagi na problemy z dostawami nowych samolotów. Wizzair natomiast musiał skasować część połączeń przez konieczność uziemienia swojej floty w aż 20 procentach.

Oznacza to, że średnio co piąty samolot nie jest obecnie przeznaczony do lotu, lub zostanie poddany przeglądowi i być może akcji serwisowej. Ostatecznie jest to duży cios nie tylko dla przewoźnika, ale i pasażerów. W 2023 roku Wizzair obsłużył ponad 60 milionów osób.