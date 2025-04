Montserrat to niewielka wyspa na Karaibach, będąca terytorium zamorskim Wielkiej Brytanii. Jest ona położona w archipelagu Małych Antyli. Znana niegdyś jako "Szmaragdowa Wyspa Karaibów", Montserrat zmieniła się nie do poznania. O jej stolicy - Plymouth - mówi się dziś "miasto duchów".

Teren doświadczył poważnych zmian najpierw w wyniku huraganu Hugo, a potem wielkiej erupcji wulkanu Soufrière Hills, który przez stulecia pozostawał uśpiony. Soufrière Hills, położony w południowej części wyspy, stał się aktywny w lipcu 1995 roku, wyrzucając popiół i lawę, co doprowadziło do ewakuacji Plymouth. W kolejnych latach seria erupcji, zwłaszcza ta z 25 czerwca 1997 roku, spowodowała zniszczenie części wyspy przez lawiny piroklastyczne i opady popiołu.

W wyniku tych wydarzeń ogromna część wyspy została uznana za niezdatną do zamieszkania, co zmusiło dużą część populacji do emigracji, głównie na inne wyspy Karaibów i do Wielkiej Brytanii. Dotknięta przez niszczycielską moc wulkanu część wyspy została objęta przez strefę wykluczenia. Podzielona na kilka części strefa wokół wulkanu jest ściśle kontrolowana. Aktywność wulkaniczna jest monitorowana 24 godziny na dobę przez Montserrat Volcano Observatory i w przypadku wzrostu zagrożenia podejmowane są odpowiednie działania.