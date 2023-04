Wydrążyli górę, żeby pojeździć na rowerze. Ten tunel ma 3 kilometry długości

W norweskim mieście Bergen otworzyła się właśnie zupełnie nowa atrakcja, na którą mieszkańcy musieli czekać aż cztery lata, bo właśnie tyle czasu zajęło wydrążenie podstawy góry Løvstakken, aby uzyskać najdłuższy na świecie celowo zbudowany tunel pieszo-rowerowy. Prace nad Fyllingsdalstunnelen, bo taką nosi nazwę, ruszyły w lutym 2019 roku i pochłonęły blisko 30 milionów dolarów - było warto?

Wydrążyli górę Løvstakken, żeby pojeździć na rowerze

Wiele wskazuje na to, że jak najbardziej, bo choć przejechanie 2,9-kilometrowego tunelu zajmuje zaledwie 10 minut, to spacer pod górą wymaga zarezerwowania ok. 40 minut, a jego pomysłodawcy zadbali o to, by nie przytłaczał monotonią. Jako że nie ma mowy o podziwianiu okolicznych widoków, to wewnątrz umieszczono wiele instalacji artystycznych, a także różnokolorowe oświetlenie, które pomagają użytkownikom określić miejsce i kierunek podróży - w centralnym miejscu znajduje się nawet "zegar słoneczny" wskazujący porę dnia.



My, Norwegowie, jesteśmy zwykle skromnymi ludźmi. Ale w tym przypadku powiedzielibyśmy, że nasz tunel jest w 100 proc. najnowocześniejszy komentuje w wypowiedzi dla CNN rzeczniczka firmy kolejowej Bybanen Utbygging, Camilla Einarsen Heggernes.

Tunel jest niemal idealnie prosty, a żeby zapewnić bezpieczne korzystanie z niego zarówno pieszym, jak i rowerzystom, podzielony na dwa pasy. Pas rowerowy ma 3,5 m szerokości, a pas spacerowo-biegowy o szerokości 2,5 m i dodatkowo został wyłożony niebieską gumową podłogą, podobną do bieżni lekkoatletycznej, dzięki której chodzenie i bieganie jest dużo przyjemniejsze.



Nowy tunel powstał jako "produkt uboczny" linii tramwajowej Bybanen w Bergen, która została otwarta w listopadzie 2022 roku i wymagała równoległego tunelu ewakuacyjnego, więc twórcy postanowili, że ten będzie wielofunkcyjny.

I ustanowili dzięki temu rekord, bo Fyllingsdalstunnelen jest najdłuższym na świecie "specjalnie zbudowanym" tunelem rowerowym - ten warunek jest tu konieczny, bo najdłuższy na świecie tunel pieszo-rowerowy to 3,6-kilometrowy Snoqualmie w Waszyngtonie, ale w tym wypadku mamy do czynienia z rewitalizacją dawnego tunelu kolejowego, a nie celową inwestycją.