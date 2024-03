Spis treści: 01 Nowy lot z Olsztyna

Nowy lot z Olsztyna

Port lotniczy Olsztyn-Mazury w miejscowości Szymany nie należy do największych lotnisk w Polsce. Regionalny port obsłużył w 2023 roku niespełna 150 tysięcy pasażerów, oferując m.in. kilka kierunków realizowanych przez Ryanair, Wizzair czy rodzimy LOT. Jest to jednak port regionalny, a jak na taki w Polsce przystało, dobrze odnajdują się w nim połączenia czarterowe.

A te w tym roku zyskają w przypadku Mazur nowe oblicze. Nowe loty z Olsztyna ogłosiło biuro podróży Itaka, które już najbliższego lata zaoferuje swoim klientom dwa ciepłe kierunki na wypoczynek. Będą to Turcji oraz Albanii. Pierwszy kraj to od lat prawdziwy hit jeżeli chodzi o wakacje z Polski. Drugi zdobywa coraz lepszą pozycję wśród turystów, kusząc ich relatywnie niskimi cenami, przyjemną pogodą i coraz lepszą bazą noclegową. Mowa jednak o lecie, a co na zimę? W tym wypadku oferta Itaki będzie jeszcze ciekawsza.

Już w grudniu pasażerowie będą mogli polecieć z Olsztyna do Afryki.

Wakacje w Kenii prosto z Mazur

Jak informuje biuro podróży Itaka, Kenia to pierwszy zimowy czarter z Olsztyna, który swoim klientom zaoferuje ten operator turystyczny. Klienci chętni na rajski wypoczynek podczas chłodnych miesięcy będą mogli wsiąść w samolot na lotnisku Olsztyn-Mazury, a opuszczą go dopiero w Kenii w Mombasie. Po drodze czeka ich międzylądowanie techniczne w egipskiej Hurghadzie.

Start lotów przewidziano na 26 grudnia 2024 roku, a oferta będzie realizowana do połowy marca w każdy czwartek. Na razie nie poznaliśmy jeszcze godzin odlotów ani przylotów. Nie wiadomo też ile dokładnie potrwa cały lot z procedurą międzylądowania w Egipcie.

Pewna jest jednak pogoda, która będzie witać turystów w Kenii ciepłym podmuchem rozgrzanego powietrza, oraz bryzą z rajskich plaż. Średnia dzienna temperatura w styczniu w Kenii to około 26 stopni - nie trzeba zatem pakować swetrów. Na miejscu nie zabraknie również komfortowych hoteli, w większości oferujących turystom popularną na wakacjach opcję wyżywienia all inclusive. Obecnie trwa już sprzedaż pakietów wycieczek obejmujących zarówno komfortowy pobyt w hotelu, jak i wyjazdy fakultatywne w ramach jednego zestawu. Do wyboru i koloru.

Szansa rozwoju czy stabilizacja?

Chociaż port lotniczy na Mazurach jest małym lotniskiem, to w ubiegłym roku zanotowało spory wzrost liczby odprawionych pasażerów. Nie ma się czemu dziwić, wszak jest to jedyne lotnisko w regionie, które na dodatek obsługuje część pasażerów z województwa kujawsko-pomorskiego.

Nie dziwi zatem fakt, że biuro podróży zdecydowało się na zorganizowanie takiego połączenia czarterowego. Pozostaje trzymać kciuki za dalszy rozwój lotniska i być może ciekawe trasy regularne oferowane przez standardowe linie lotnicze kategorii Legacy - choć o to będzie oczywiście trudno.