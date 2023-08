Jak czytamy w serwisie fly4free.pl, na ostatni weekend sierpnia zaplanowano lądowanie dwóch lotów czarterowych w Radomiu. W sobotę lądować miał samolot LO6114 z tureckiej miejscowości Antalya, w niedzielę zaś E45884 ze stolicy Albanii, Tirany. Obydwa loty zostaną przekierowane na warszawskie lotnisko Chopina. Tam zostanie zorganizowany darmowy transport do lotniska w Radomiu.

Air Show 2023 Radom - co ciekawego na pokazach?

Program tegorocznych międzynarodowych pokazów lotniczych w Radomiu podzielono na dwie sekcje - dynamiczną oraz statyczną. Pierwsza dotyczy nie tylko akrobacji, ale również przelotów różnego rodzaju sprzętu czy dodatkowych atrakcji. W programie nie zabrakło miejsca na desant grupy spadochroniarskiej:

Prezentacja Mustanga Little Rebel

Desant ze śmigłowców

Defilada lotnicza

Pokazy The Flying Bulls

Su-22

MIG-29

To tylko wybrane pokazy spośród oferty powietrznych wydarzeń na lotnisku w Radomiu. Cały program dostępny jest na stronie wydarzenia. A co zobaczyć będzie można na wystawie statycznej? Zapowiada się ciekawie:



Wojskowa Akademia Techniczna

Samolot RWD 8

AWL

Black Panther

Leopard

K9 Thunder

I wiele innych. Chociaż dla pasażerów lądujących tego dnia w Radomiu (a w zasadzie we Warszawie) może to być sporą niedogodnością, to uczestnicy wydarzenia na pewno będą zadowoleni. Paradoksalnie dobrze, że ląduje tam tak mało samolotów - przeniesienie dwóch lotów w dwa dni to co innego, niż reorganizacja kilkudziesięciu połączeń.



