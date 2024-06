Serce poleciało do Australii. Kontrola bezpieczeństwa pozwoliła kobiecie podróżować z nietypowym pakunkiem

Jessica powiedziała, że ochrona musiała sprawdzić, czy podróż z tego typu pakunkiem i sprowadzenie serca do innego kraju nie wiążą się z żadnym zagrożeniem dla zdrowia innych ludzi. Kiedy 30-latka przedstawiła służbom dokumentację medyczną i opowiedziała swoją historię, pozwolono jej jednak lecieć z tym nietypowym bagażem.

- Spędziłam tam około godziny, próbując przewieźć serce do Australii. Udało się, mam je teraz i jest bezpieczne w mojej szafie — przytacza wypowiedź kobiety "New Zealand Herald". - Każdy mnie pyta, co jest najlepsze w otrzymaniu takiego przeszczepu. Zawsze odpowiadam, że po prostu mogę oddychać — skwitowała swoją przygodę Jessica.