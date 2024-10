Spis treści: 01 Jak pojadą pociągi PKP Intercity w trakcie zmiany czasu?

02 Jak zmiana czasu na zimowy w 2024 r. wpłynie na podróż u innych przewoźników kolejowych?

03 Jak zmiana czasu na zimowy w 2024 r. wpłynie na podróż samolotem?

Zmiana czasu w Polsce na stałe funkcjonuje od 1977 r. Obecnie robimy to na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 4 marca 2022 r. dotyczącego wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022-2026. W ostatni weekend października, w nocy z soboty na niedzielę (w tym doku wypada to z 26.10 na 27.10) cofamy zegarki z godziny 3:00 na godz. 2:00. Wpływa to zarówno na pracę jazdy pociągów, jak i lotniska.

Jak pojadą pociągi PKP Intercity w trakcie zmiany czasu?

Według komunikatu przewoźnika zmiana czasu na zimowy w 2024 r. wpłynie na kursowanie 12 pociągów PKP Intercity. Będą one kursowały wg specjalnego rozkładu jazdy zakładającego godzinny postój. Choć dla podróżnych może wprowadzić to lekkie zamieszanie, to zmiana nie będzie powodowała opóźnień, a podróżni dotrą do stacji docelowej zgodnie z planem.

Publikujemy dla was pełną listę pociągów PKP Intercity, które będą kursowały podczas zmiany czasu:

1. TLK 16170 Karkonosze rel. Warszawa Wschodnia - Jelenia Góra; postój na stacji Częstochowa Stradom od 02:28 czasu letniego, odjazd o 02:54 czasu zimowego;

2. TLK 61170 Karkonosze rel. Jelenia Góra - Warszawa Wschodnia; postój na stacji Włoszczowa Północ od 02:28 czasu letniego, odjazd o 02:29 czasu zimowego;

3. TLK 35170 Karpaty rel. Zakopane - Gdynia Główna; postój na stacji Piotrków Trybunalski od 02:57 czasu letniego, odjazd o 02:58 czasu zimowego;

4. TLK 53174 Karpaty rel. Gdynia Główna - Zakopane; postój na stacji Koniecpol od 02:40 czasu letniego, odjazd o 02:41 czasu zimowego;

5. TLK 38170 Ustronie rel. Kraków Główny - Kołobrzeg; postój na stacji Ciechanów od 02:01 czasu zimowego, odjazd o 03:03 czasu zimowego;

6. TLK 83170 Ustronie rel. Kołobrzeg - Kraków Główny; postój na stacji Nowy Dwór Mazowiecki od 02:11 czasu zimowego, odjazd o 03:13 czasu zimowego;

7. IC 38172 Przemyślanin rel. Przemyśl Główny - Świnoujście; postój na stacji Wrocław Główny od 02:43 czasu letniego, odjazd o 03:00 czasu zimowego;

8. IC 83172 Przemyślanin rel. Świnoujście - Przemyśl Główny; postój na stacji Opole Główne od 02:13 czasu letniego, odjazd o 02:23 czasu zimowego;

9. IC 18170 Uznam rel. Warszawa Wschodnia - Świnoujście; postój na stacji Zbąszynek od 02:10 czasu zimowego, odjazd o 03:11 czasu zimowego;

10. IC 81170 Uznam rel. Świnoujście - Warszawa Wschodnia; postój na stacji Poznań Główny od 02:47 czasu letniego, odjazd o 02:56 czasu zimowego;

11. TLK 35172 Rozewie rel. Kraków Główny - Gdynia Główna; postój na stacji Inowrocław od 02:07 czasu zimowego, odjazd o 03:08 czasu zimowego;

12. TLK 53172 Rozewie rel. Gdynia Główna - Kraków Główny; postój na stacji Poznań Główny od 02:51 czasu letniego, odjazd o 03:01 czasu zimowego;

Jak zmiana czasu na zimowy w 2024 r. wpłynie na podróż u innych przewoźników kolejowych?

Najwięcej połączeń kolejowych jest w ciągu dnia. Jak widać powyżej, w ciągu nocy zaledwie 12 składów dotknie zmiana czasu. Skontaktowaliśmy się z Kolejami Dolnośląskimi, których rzecznik prasowy potwierdził, że podróżni w tym przypadku nie odczują przestawienia zegarków, gdyż w tym czasie pociągi te nie kursują.

W podobnym tonie wypowiada się rzecznik Polregio - tam również pociągi nie kursują w okresie nocnym. Przypomniał jednak o zmianie godziny na zegarkach, aby przyjść na pociąg o odpowiedniej porze. Na szczęście jesienią ma to mniejsze konsekwencje, trzeba będzie ewentualnie zaczekać godzinę. Po zmianie czasu na letni można się jednak spóźnić na wybrane połączenie.

Jak zmiana czasu na zimowy w 2024 r. wpłynie na podróż samolotem?

O ile podróż koleją umożliwia godzinny postój, o tyle ciężko sobie wyobrazić, żeby samolot przez godzinę krążył (bo i po co) nad terenem Polski, a tym bardziej innego kraju ze względu na zmianę czasu. Pasażerowie samolotów zapewne i tak przyzwyczajeni są do zmiany czasu, zwłaszcza jeśli przemieszczają się pomiędzy strefami czasowymi. W przypadku funkcjonowania lotnisk, zamieszanie ze zmianą czasu będzie minimalne. Przyloty i wyloty przed godziną 2:00 będą odbywały się normalnie. Jeśli zaś loty odbywają się między 2.00 a 3.00, wówczas pasażerowie muszą odczekać 60 minut, by polecieć.

Jak przekazała GeekWeekowi p. Agnieszka Michajłow, rzeczniczka prasowa Portu Lotniczego Gdańsk, ostatni samolot odlatuje przed godz. 2.00, a następny wylatuje już po 3.00. Jest jeden lot czarterowy do Heraklionu w Grecji o godz. 2.00 i ci pasażerowie jako jedyni ewentualnie odczują zmianę czasu na lotnisku.

Zmiana czasu również nie wpłynie na pracę największego polskiego Lotniska Chopina w Warszawie, jak poinformowała nas p. Dorota Zarzecka z Działu PR Polskich Portów Lotniczych (spółki zarządzającej Lotniskiem Chopina). - W lotnictwie służby operacyjne i załogi samolotów korzystają z czasu uniwersalnego - UTC (ang. Coordinated Universal Time), który różni się od czasu lokalnego i nie zmienia się wraz ze zmianą czasu. Czas UTC jest taki sam w każdym miejscu na Ziemi, dzięki czemu planowanie operacji lotniczych jest dużo łatwiejsze aniżeli w sytuacji konieczności przeliczania czasów lokalnych, które szczególnie w przypadku dużych odległości mogą się znacznie różnić.

- Oczywiście godziny odlotów i przylotów dla pasażerów podawane są w czasie lokalnym. Dlatego pasażerowie, którzy wylatują gdzieś w najbliższy weekend, muszą pamiętać, by planując podróż na lotnisko uwzględnić zmianę czasu. - dodała w mailu specjalistka ds. komunikacji PLL. Przypomniała również zmianie siatki połączeń, która wchodzi w najbliższy weekend. - Wraz ze zmianą czasu na zimowy z siatki lotów znikają połączenia wakacyjne, a w ich miejsce pojawiają się nowe propozycje - zarówno dla wielbicieli wyjazdów narciarskich jak i wypoczynku w cieplejszym klimacie - mówi Anna Dermont, dyrektor Biura Komunikacji, rzecznik Lotniska Chopina.

Czy zmiana czasu na zimowy spowoduje, że pasażerowie pogubią się i spóźnią się na samolot? - Coraz rzadziej zdarza się, że pasażerowie spóźniają się z powodu zmiany czasu. Zegarki przestawiane są automatycznie. Jeśli już, to są to najczęściej cudzoziemcy, ale jest ich niewielu. Lotnisko Kraków Airport informuje na social mediach o zmianie czasu. Zawsze prosimy także, aby pasażerowie pojawili się na lotnisku dwie godziny przed odlotem - to zwiększa szanse, że zdążą nawet w przypadku nieprzewidzianych okoliczności, takich jak korki na drodze czy właśnie zmiana czasu. - przekazała GeekWeekowi Natalia Vince, rzeczniczka prasowa lotniska. Podobnie jednak jak w przypadku kolei, jesienią głównym zagrożeniem jest dodatkowa godzina czekania na lotnisku na wybrany samolot.