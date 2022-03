W nocy z 13 na 14 marca 2022 roku można było podziwiać nad Polską zorzę polarną. Obserwacji zjawiska sprzyjały nie tylko korzystne warunki w magnetosferze, ale również bezchmurne niebo, które od kilku mamy nad całym krajem.

Jak informuje Karol Wójcicki, autor facebookowego profilu "Z głową w gwiazdach", w niedzielny wieczór nastąpił gwałtowny spadek wartości Bz do aż -20nT, co dało sprzyjające warunki do rozwinięcia się zjawiska zorzy polarnej nad Polską.

Dane magnetogramów ze szwedzkiej Kiruny ukazują, że najsilniej zorza była widoczna około godziny 1 w nocy.

Wielu obserwatorów nocnego nieba uwieczniło na fotografiach to niezwykle fotogeniczne zjawisko. Niektórzy publikowali fotografie zorzy polarnej widocznej w okolicach Rzeszowa. Można zatem sądzić, że łuna była widoczna niemal nad całym krajem.

Zorza polarna w Polsce

Poprzedni raz wyjątkowo jasną zorzę polarną mogliśmy obserwować w nocy z 14 na 15 stycznia 2022 roku. Wówczas powstała ona wskutek utworzenia się "wyrwy" w magnetosferze, która zagwarantowała odpowiednie warunki do obserwacji zjawiska.

