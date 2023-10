Spis treści: 01 Wybory parlamentarne 2023. Co załatwisz przez internet w mObywatelu?

02 Jak zapisać się na wybory w innym mieście i głosować poza miejscem zamieszkania?

Wybory parlamentarne 2023. Co załatwisz przez internet w mObywatelu?

Wszyscy, którzy korzystają z aplikacji mObywatel na pewno zauważyli, że wśród usług pojawiła się nowa ikona - Wybory. W środku możemy szybko i wygodnie sprawdzić swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców. Ogólnopolska baza danych niezbędnych do przeprowadzenia wyborów zaczęła działać 4 sierpnia. W założeniu CRW ma uprościć pracę komisji, a także ułatwić życie wyborcom.

Podstawową funkcją CRW jest możliwość szybkiego sprawdzenia swoich danych w spisie wyborczym. W usłudze "Wybory" znajdziemy dwie zakładki - informacje o najbliższych wyborach parlamentarnych, które odbędą się 15 października oraz pozostałe dane wpisane do CRW. Zaczynając od końca, w drugiej zakładce znajdziemy:

informacje o obwodzie głosowania (adres siedziby obwodowej komisji wyborczej);

(adres siedziby obwodowej komisji wyborczej); numery okręgów wyborczych we wszystkich wyborach (parlamentarne, samorządowe, europejskie, prezydenckie);

(parlamentarne, samorządowe, europejskie, prezydenckie); dane osobowe (imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zameldowania na pobyt stały).

W pierwszej zakładce, która dotyczy najbliższych wyborów parlamentarnych, możemy upewnić się co do daty wyborów i dodać ją do kalendarza. Poniżej znajdziemy adres i siedzibę obwodowej komisji wyborczej. Na samym dole zobaczymy niebieskie pole, a w nim krótką informację, która mówi o możliwości "złożenia wniosku o zmianę miejsca głosowania". Żeby to zrobić, wystarczy kliknąć umieszczony poniżej link "Przejdź do usługi online".

Jak zapisać się na wybory w innym mieście i głosować poza miejscem zamieszkania?

Miejsce głosowania można zmienić przez Internet, a cała procedura nie zajmie dłużej niż 2 minuty. Jest tylko jeden warunek - musisz wiedzieć dokładnie, pod jakim adresem będziesz przebywać w dniu wyborów (15 października).

Istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia, które uprawnia do głosowania w dowolnym lokalu wyborczym na terenie kraju, jednak akurat tego dokumentu nie da się uzyskać przez Internet.

Jeżeli jednak z góry wiesz, gdzie będziesz w dniu wyborów i nie jest to miejsce zameldowania na pobyt stały, ani miejsce zamieszkania - możesz szybko przepisać się do innego obwodu w CRW.

Wystarczy kliknąć link w aplikacji mObywatel lub przejść pod ten adres, a następne postępować zgodnie z instrukcjami:

Po przejściu pod wskazany adres wybierz "Złóż wniosek". Wybierz opcję logowania do platformy ePUAP (jeżeli wszedłeś tu z poziomu mObywatela najlepiej wybrać tę metodę - nie będziemy musieli nic wpisywać). Sprawdź swoje dane, a w ostatniej rubryce wyszukaj miejscowość, w której będziesz 15 października. Po rozpoczęciu wpisywania wyszukiwarka podsunie podpowiedzi ułatwiające znalezienie właściwej gminy. Naciśnij "Dalej". Sprawdź wniosek. Jeżeli wszystko się zgadza, potwierdź go podpisem elektronicznym.

Teraz wystarczy poczekać na wiadomość, która potwierdzi zmianę miejsca głosowania. Będzie ona widoczna w skrzynce odbiorczej platformy ePUAP, aktualizacji ulegną też nasze dane w CRW dostępne do podejrzenia w mObywatelu.

Wniosek należy złożyć nie później niż 3 dnia przed wyborami - terminem granicznym jest więc 12 października. Po tej dacie nie będzie już można zmienić miejsca głosowania ani przez internet, ani osobiście w urzędzie.

Zmiana miejsca głosowania jest oczywiście bezpłatna i przysługuje wszystkim obywatelom RP uprawnionym do udziału w wyborach parlamentarnych 2023.

