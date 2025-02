Osoby, które składają PIT 2025, mogą skorzystać z wielu odliczeń. N ie wszyscy wiedzą, że z ulgi na internet może skorzystać każdy, kto poniósł wydatki na prywatne używanie sieci . Warunkiem jest, że taka osoba sięga po to odliczenie pierwszy raz, lub zrobiła to tylko raz, w zeszłym roku.

To odliczenie dostępne jest maksymalnie przez dwa następujące po sobie lata, których nie można rozdzielać. Jeśli po raz pierwszy skorzystałeś z niej w zeznaniu w 2024 roku, to w 2025 roku możesz to zrobić po raz drugi i ostatni. Pozwala to na spore oszczędności w rozliczeniu podatkowym.