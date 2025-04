Można dostać 312 zł dodatku do prądu. Dochód nie ma znaczenia

Dodatek do prądu w 2025 roku. Dla kogo?

Dodatek do prądu w 2025 roku jest możliwy między innymi w ramach ryczałtu energetycznego. Ten to finansowy dodatek przysługujący niektórym emerytom i rencistom. Zadanie ryczałtu to zrekompensowanie kosztów związanych z wydatkami na energię elektryczną. Co ważne, obejmuje wybraną grupę osób, dlatego nie każdy może liczyć na wsparcie. Kto dostanie dodatek do prądu?

Ryczałt energetyczny definiuje art. 20 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji, dlatego dodatek do prądu otrzymają:

kombatanci i inne uprawnione osoby

żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych

wdowy lub wdowcy - emeryci i renciści, pozostali po kombatantach i innych osobach uprawnionych

wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierające emeryturę lub rentę

Dodatek do prądu jest przyznawany po złożeniu odpowiedniego wniosku, który musi trafić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek o dodatek do prądu 2025

Ryczałt energetyczny dla kombatantów czy przymusowo zatrudnianych jest przyznawany po wypełnieniu i złożeniu wniosku ZUS-ERK. Ten jest również dostępny w placówkach ZUS. Dodatek do prądu jest przyznawany dopiero po decyzji szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Ten, po pierwsze, stwierdza okresy działalności kombatanckiej lub represji w przypadku kombatantów i osób represjonowanych. Po drugie, potwierdza uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie w przypadku wdów lub wdowców.

Dodatek do prądu zostanie przyznany, jeśli do wniosku dodamy zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej. To w przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnionych. Z kolei w przypadku wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych, dodatek do prądu zostanie przyznany, jeśli dołączymy zaświadczenie właściwego organu wojskowego.

Co bardzo ważne, nie ma żadnych dat, kiedy wniosek o dodatek do prądu musi zostać złożony. Uprawnieni mogą złożyć dokumenty o przyznanie ryczałtu energetycznego w dowolnym czasie. Niemniej jednak istnieje pewne ograniczenie, które sprawia, że nie wszyscy dostaną dodatek do prądu w wysokości 312 zł. Tak jest w sytuacji, jeżeli wnioskodawca pobiera więcej niż jedno świadczenie z ZUS. Wtedy przysługuje tylko jeden ryczałt energetyczny.

Dodatek do prądu bez względu na dochód

Dodatek do prądu w wysokości 312 zł przyznawany jest bez względu na dochody. To dlatego, że ryczałt energetyczny nie podlega opodatkowaniu, co oznacza, że uprawnione osoby otrzymują pełną kwotę wsparcia. Dodatek do prądu może być także dziedziczony przez małżonków osób uprawnionych.

Wysokość dodatku do prądu w ramach ryczałtu jest ogłaszana przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w formie komunikatu do 7. dnia roboczego lutego każdego roku. Do końca lutego 2025 r. kwota ryczałtu wynosiła 299,82 zł miesięcznie. Wraz ze wzrostem długoterminowych świadczeń podstawowych od 1 marca 2025 r. zostały także zwaloryzowane kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych. Dlatego od 1 marca kwota ryczałtu energetycznego wynosi 312 zł. Po waloryzacji nie trzeba składać żadnego dodatkowego wniosków, ponieważ odbywa się ona z urzędu dla wszystkich uprawnionych.

