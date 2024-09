Alert RCB z ostrzeżeniem dla Polaków. Chodzi o szczepionki

Do Polaków trafił nowy alert RCB. Chodzi o akcję szczepień lisów przeciwko wściekliźnie. Trzeba szczególnie uważać, by nie dotknąć szczepionek i nie dopuścić do nich np. psa. Kiedy odbędzie się akcja zrzutu szczepionek i jak wygląda taki specyfik?

Do Polaków trafił nowy alert RCB. /123RF/PICSEL