Wyniki badań wskazują, że kłody zalegające w delcie rzeki przechowują około 3,4 miliona ton węgla. Jak mówi dr Alicia Sendrowski z Michigan Technological University: - Patrząc na to z perspektywy, oznacza to około dwóch i pół miliona emisji spalin samochodów rocznie -.Trzeba podkreślić, że obecne możliwości pomiarowe zmierzyły tylko powierzchnię olbrzymiej hałdy i nie były w stanie obliczyć ilości drewna, która znajduje się głębiej. Wskazuje to na to, że prawdziwa skala ilości zgromadzonego węgla jest zdecydowanie wyższa.

Jak powiedziała dr Virginia Ruiz-Villanueva, geomorfolog rzeczny z Uniwersytetu w Lozannie: - Do tej pory po prostu nie zwracaliśmy uwagi na drewno. Obecnie jest to bardzo młoda dziedzina badań, która rozwija się dość szybko. Ważne jest, aby badać to drewno nie tylko pod kątem cyklu węglowego, ale ogólnie dla naszego zrozumienia, jak działają te naturalne systemy rzeczne, jak rzeki mobilizują i rozprowadzają drewno.

Naukowcy zauważają, że surowy klimat Arktyki powoduje, że powalone drzewa mogą zachować się w niemal idealnym stanie przez setki lat. Badania wykazały, że większość drzew w tym zatorze rosła po 1955 roku, lecz niektóre mają nawet 1300 lat. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym Geophysical Research Letters .