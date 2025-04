Goryl N'Gola odszedł. Zoo w Zurychu pogrążone w żałobie

N'Gola cierpiał na wiele dolegliwości zdrowotnych - w tym artretyzm, chorobę serca oraz infekcję tasiemca. Przez wiele lat przyjmował środki przeciwbólowe, jednak jadł mniej i tracił na wadze. Wcześniej pełnił rolę lidera w swoim stadzie, ale wraz z pogorszeniem się jego stanu zdrowia, utracił tę rolę, co doprowadziło do napięć w grupie.

Do Zurychu przybył niedawno 18-letni srebrnogrzbiety Bwana z warszawskiego zoo. Obecnie przebywa na kwarantannie i wkrótce wprowadzi się do pawilonu, by poznać samice Haibę i Mayumi.