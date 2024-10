Na Karaibach powstał Huragan Oscar. Jest tak mały, że satelity nie były w stanie go wykryć

Niespodziewany fenomen pogodowy zaskoczył meteorologów w sobotę 19 października, gdy na Karaibach uformował się huragan Oscar. Jest on na tyle mały, że satelity nie były w stanie go wykryć. Jakim cudem nowoczesna technologia nie była w stanie go zidentyfikować? I czy Oscar niesie za sobą zagrożenie dla mieszkańców Karaibów?

Zdjęcie Huragan Oscar jest jednym z najmniejszych w historii / AFP PHOTO / NOAA / GOES / AFP